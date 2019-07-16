5千萬買「5房哈比人小屋」！圓形木門＋巨大花園...魔戒粉嗨翻

▲英國超可愛的哈比人風豪宅。（圖／翻攝自pennyandsinclair網站）

記者錢玉紘／綜合報導

魔戒三部曲和哈比人系列電影在全球都獲得廣大粉絲喜愛，其中，矮小的哈比人族所住可愛小木屋是最有記憶點的建築之一，英國就有一間鄉村豪宅，外觀就像哈比人的小屋一樣，還有超具特色的圓形木門，現在正以125萬英鎊（約台幣4976萬）的價格出售中。

想住哈比人小屋不需要跑到中土世界，事實上在英國牛津郊區就找的到，這棟房子蓋在一個小山坡上，大門外觀相當吸睛，大量的原木切面組成了頗具特色的外牆，中間還有一個綠色的圓形木門，就像哈比人的家一樣，還有兩扇大窗戶，周遭種滿綠樹，從屋內就可看到寧靜的鄉村風美景。

雖然從門口看上去感覺不大，事實上別有洞天，進門後會連接到兩層樓的主建築，整棟房屋內共有5間臥室，3間浴室，3個客廳，還有一間遊戲室以及兩層樓的車庫，空間非常大，室內多以原木風格家具裝飾，後面還有一個超大的花園，鋪滿草皮，可以供全家大小在此度假休閒。

▲後花園、客廳空間都超大。（圖／翻攝自pennyandsinclair網站）

這間房子除了有哈比人小屋的外觀之外，所在地牛津也是作者托爾金（J.R.R Tolkien）完成《魔戒》三部曲的地方，更有連結性。

這棟房子目前在英國房地產公司「Penny & Sinclair」網站上出售，價格為125萬英鎊（約台幣4976萬），雖然不便宜，但有許多網友留言表示，「超想買給我的孩子住」、「身為魔戒迷，看到這樣的房子真是太興奮了」。