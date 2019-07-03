愛美商機驚人！　西門町藥妝店3個月內8間變14間

▲捷運西門站周邊人潮多。（圖／記者李毓康攝）



記者黃靖惠／綜合報導

北市西門商圈不只吸引年輕人聚集，且也是國際觀光客必訪商圈之一，周邊店面身價高、空置率低，且租金位居4大商圈之首，而以人潮最多的捷運西門站6號出口前，原先8間美妝、藥妝店鋪，短短3個月內，一路拓展到14間，數量比例十分驚人。

戴德梁行今天舉行「2019第二季不動產市場」新聞發佈會，針對北市忠孝、站前、中山南京、西門4大商圈動態報告，其中西門商圈是4大商圈中，店面空置率最低，且租金行情最高，單月單坪租金達到1.8萬元～2.2萬元。

不僅如此，西門商圈的美妝、藥妝一條街，第二季也有逐漸擴張趨勢，除了捷運西門站6號出口前的日本藥妝品牌「松本清」進駐外，站前短短200公尺內，從8間美妝店拓展到14間美妝、藥妝店，吸引國際觀光客造訪。

反觀忠孝商圈先前店鋪撤離潮，如今隨著女裝品牌「MOMA」、日系美妝品牌「ORBIS」、日系珠寶訂製店「K.UNO」陸續進駐，商圈店面空置率，已較上季降2.4%，但空置率仍達10%，位居4商圈之首，另租金調降至單坪1萬～1.7萬區間。

信義房屋西門捷運店專案經理蘇志昇表示，最近5、6年西門商圈成為日本、韓國、港澳及泰國旅客必訪的商圈之一，使得許多國際連鎖品牌、大型運動用品店進駐，產生群聚效應。

蘇志昇表示，港、澳、日本觀光客的消費水平比台灣來得高，加上喜好購買飾品、鞋襪、美妝、藥妝等單品，擁有龐大的商機，才使得人行徒步區內美妝藥妝店，一間接著一間開，也因為店面租金投報率高，所以許多業主看好後勢發展，買賣交易相對少。