北市千萬以下宅逐步淡出　最便宜總價宅往這區找

▲投資型買家趨於保守，讓北市低總價套房交易減少。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者張菱育／台北報導

北市自住買盤撐場，熱門產品以大2房和3房為主力，根據台北市地政局統計，總價帶以1000~2000萬元交易佔比最多，且千萬元以下產品交易逐年下降，專家分析，過去市場多置產型投資買盤，近年投資買方趨於保守，因此置產型產品交易隨之降低。

根據台北市地政局統計，去年北市住宅交易總價帶，以1000~2000萬元為主力價格帶，2018年佔39.62%，其次為總價帶在2000~3000萬元的交易，佔20.14%；但是1000萬元以下的交易逐年下降，從2013年佔24.3%，降至2018年的18.4%。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，台北市千萬以下的不乏套房或小2房的住宅，過去多半是置產型投資買盤，而近年此類買家趨向保守，而自住型買方仍以大2房和3房為主力產品，因此總價多超過千萬，套房交易比例隨之減少。

平均交易總價部分，2018年北市住宅平均交易總價2479萬元，較2013年2190萬元，5年年增幅13.2%。各行政區平均交易總價前三名分別為大安區3719萬元、中正區3049萬元、士林區2794萬元，最便宜為大同區1819萬元，與大安區相差約1.04倍。

另統計2018年北市住宅交易總價金額，由大安區以479億元奪冠，擠下連5年冠軍的中山區，其次為中山區及內湖區，住宅交易總金額分別為475億元和375億元；交易總金額最低為大同區97億元，與大安區相差3.94倍。

張旭嵐指出，2018年大坪數和高總價豪宅交易逐漸熱絡，隨著歷經房價盤整，買氣回溫之際，精華區優先回穩，高總價產品買氣明顯回升，至於大同區總價最低，是因為大同區範圍最小，加上新推案少、物件屋齡高，因此整體交易總價偏低。