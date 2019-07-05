房客想「遷入孩子戶籍」超困擾　網正反論戰…他提1方法解決

▲原PO的朋友遇到房客想將孩子遷入戶籍的問題，圖於本文無關。（示意圖／記者季相儒攝）



網搜小組／綜合報導

戶籍影響到學區，一名網友便發問，他的房東朋友近期被房客請求，希望可以將孩子的戶籍入到租屋處，便PO文詢問這樣會不會產生甚麼問題，沒想到竟引起網友正反論戰，紛紛為了學區及後續戶籍難以遷出的問題大吵，但也有網友指出，只要將戶籍遷入戶政事務所便可解決。

該名網友在「mobile01」論壇以「房客入籍問題」為題PO文；他說，他的房東朋友近期遇到一個難題，一對房客夫妻希望可以將孩子的戶口遷到租屋處，但他們夫妻兩人不用，由於擔心會有後續問題產生，便請朋友代為在論壇發文詢問。

▲網友認為，倘若房客日後搬離，只要將戶籍轉到戶政事務所就好。（示意圖／新竹市政府提供）



對此，有網友認為，如果房客將孩子的戶籍遷入可能會造成許多「後遺症」，就擔心對方事後發生任何情況遭到學校、警察及社會局觀切，到時想讓對方將戶口遷出都很困難；也有人說，他曾遇到房客設籍事後搬走，要幫對方處理信函和電話，非常麻煩。

但也有網友認為，房客想要將戶籍遷入僅是為了孩子讀書，「人家租房子住，小孩要讀書，戶籍當然也要在該租屋處，不然他要怎樣讀當地的學校？」；此外，假設房客不肯將戶籍遷走，只要他沒在居住地，就可將他的戶籍暫時遷入戶政事務所，「戶政事務所會通知該人須於4個月內遷出，否則將被強制遷出並罰款」。