中美貿易戰喊打　55%民眾認定將是負面影響　買房轉為觀望

▲民調顯示，民眾以「不動產」作為理財的選擇意願佔24.5%。（圖／記者姜國輝攝）

記者張菱育／台北報導

中美貿易戰負面影響多！根據房仲業者統計，，有高達54.9%的民眾認為，中美貿易戰會讓台灣的經濟，加上總統大選干擾等因素，將使民眾購屋心態趨向觀望。以民眾投資理財工具來看，8成以上仍傾向活存、定存，傾向不動產投資者，則較去年同期略為增加，但佔比約25%，落後於股票、基金、外幣等選項。

根據中信房屋民調發現，中美貿易對於台灣經濟影響，54.9%的民眾認為「偏向有負面影響」。

中信房屋副總經理張世宗表示，原先市場預期美中貿易戰因素將逐步淡化，不料今年5月以來美中貿易戰再掀變數，使美中兩大強權難以於短期間內達成共識，導致互相加徵關稅，故中美貿易對於台灣經濟影響，有5成4左右的民眾認為「偏向有負面影響」，佔絕大多數，此態勢與近期主計處、央行、各研究機構下修2019年國內經濟成長率的趨勢一致。

而面對外在經濟環境變動風險，民眾以「不動產」作為理財的選擇比重從去年第2季的20.4%，提升至今年同期的24.5%，顯示民眾面臨經貿風險時，仍希望投資理財能具備穩定性，而以不動產作為理財工具的比重增加。

張世宗指出，由於經濟前景混沌、供給壓力未除，加上國內總統大選干擾程度加大，政經情勢動盪，恐使民眾購屋心態趨向觀望，因而預期2019年下半年住宅市場買氣將略顯停滯。