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賣房壓力大！3分之1美國人都哭了　平台推3點心法順利成交

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▲▼壓力,哭,崩潰,男人。（圖／pixabay）

▲賣房的不確定性所引起的心理壓力相當沉重。（圖／pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

隨著經濟放緩，美國房市的不景氣仍在持續中。對於美國人來說，賣房始終是一件壓力很大的事情，超過3成的人曾因為擔心房子賣不到好價錢而崩潰大哭，其中不少人甚至是一哭再哭，而如今的大環境就是便宜了買家虧了賣家。對此，美國房屋銷售平台提出了3點建議，希望幫助屋主順利賣出房子。

根據美國房產租賃銷售平台「Zillow」研究，在現今社會「賣房的痛苦程度僅次於被分手的心碎感」，3成6的屋主在轉售房屋的過程中都壓力大得想哭，那些育有千禧世代（2000年後出生）的中年父母更是備感壓力。在這些屋主當中，超過2成的人因此大哭超過5次以上。

▲▼美國房地產,房屋,住家,吉屋出租。（圖／pixabay）

▲為房價擔憂幾乎是屋主們售屋時必經的痛苦。（圖／pixabay）

研究指出，銷售自己的房屋一直以來都不是件容易的事，並沒有像其他事情一樣隨著時間減輕壓力 。「如果你曾經賣出過自己的房子，你就會了解過程有多折騰」，平台負責人魏克斯曼（Jeremy Wacksman）說，「對屋主來說，光是想到巨大的壓力，就很可能會讓他們不想要賣房，不想要前進到下一步。我們的觀察是，越來越多的美國人覺得籌備婚禮、被炒魷魚或是為人父母的壓力，都比賣房還要來得輕鬆。」

研究進一步指出，7成的人會因為不確定的房價而困擾；6成9的人會擔心房子在不對的時間點賣出；6成5的人害怕談好的買賣會突然破局，還有6成5的人會選擇翻修房子，以便盡快達成交易。超過6成的人會在賣房的同時購入新屋，這就會造成極大的經濟和心理壓力，而售屋的時間往往又比他們預期的還要久。對此，該平台提供3點建議。

▲▼美國房地產,房屋,住家,吉屋出租。（圖／pixabay）

▲如今美國經濟環境經常便宜了買家虧了賣家。（圖／pixabay）

第一，提早準備售屋事宜，還要有策略。以美國為例，房屋銷售的最佳時間點就是每年的5月1日到15日，在這半個月內開賣的房子會比其他時候提早6點售出，平均成交價也會多出1600美元（約新台幣5萬元）。

第二，盡量貼出漂亮的照片。多數買家回先從網路上搜尋喜歡的房子，所以用優質的攝影器材以及好的角度拍下美照，就能讓你的詢問度比其他賣家還要高。

第三，準備好面對買家的討價還價。研究指出，超過8成的屋主會在賣屋的時候附贈電器，這樣能夠有助於達成交易。

關鍵字：美國房地產

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