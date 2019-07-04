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地產日商結合潤泰推江翠首案　創新高價仍吸台灣人買單

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▲▼潤泰峰匯建案公開記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲日本三菱地所與潤泰創新建設在江翠重劃區推「潤泰峰匯」住宅大樓。（圖／記者黃克翔攝）

記者張菱育／台北報導

日本三菱地所首度插旗台灣住宅，與潤泰創新建設聯手於新北市板橋江翠重劃區推「潤泰峰匯」，著重安全的施工工法，因此開價創此區新高，每坪單價58~64萬元，目前已售5成。

潤泰創新國際公司董事長簡滄圳表示，看好自住的剛性需求，推出雙棟「潤泰峰匯」，因江翠重劃區地質較鬆軟，為保障居住安全品質，基地深入地下26米，815根地質改良樁，讓建築基礎穩固，並學習三菱地所在日本的經驗，規劃無障礙設施，提供更好的高齡者需求，另外還不同於業界，提供防水、結構保固20年的服務。

▲▼潤泰峰匯建案公開記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲「潤泰峰匯」強調住宅基地的穩固性。（圖／記者黃克翔攝）

「潤泰峰匯」基地面積1735坪，正對公園、緊鄰國中、國小預定地，規劃雙棟地上23層、地下3層住宅大樓，坪數為27~55坪的2~4房，開價每坪58~64萬元，目前已售5成。

對於此案開價為目前區域新高，簡滄圳認為，「這是推出真材實料而且有安全、高品質的產品，不只是提供消費者住的空間而已，而是還要有良好的居住環境，因此這樣的開價算是『平』的價位。」

信義代銷總經理李少康指出，日本三菱地所首度與潤泰創新聯手，在台灣打造第一個住宅案，從6月開案以來，每天平均有20組看屋客，已累積超過300組客戶洽詢，相信很快就能完銷。

另外對下半年房市的看法，簡滄圳認為，過去市場上有許多不確定因素，包括持有稅增加、房地合一稅等，但明年台北市有可能調降房屋稅，目前真正的剛性需求將出現，預計下半年房市為「量增價平」。

▲▼潤泰峰匯建案公開記者會-橋本哲也,簡滄圳,星野光明,李少康。（圖／記者黃克翔攝）

▲「潤泰峰匯」今舉辦建案公開記者會。（圖／記者黃克翔攝）

關鍵字：日本三菱地所潤泰創新信義代銷潤泰峰匯江翠重劃區

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