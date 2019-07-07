帶阿公阿嬤認識世界　新住民姐妹入社區服務

▲嫁到台灣10餘年的新住民胡清嫻，長期關注移工及新住民議題，鼓勵南洋姐妹走入社區服務。（圖／信義房屋提供）



記者黃靖惠／綜合報導

自越南、目前擔任為國策顧問的胡清嫻，協助來自全世界各地的新住民姐妹們，並鼓勵她們走入社區服務，更與信義房屋社區合作「社區阿公阿嬤遊玩東南」的計畫，透過回家鄉拍攝實際街景、飲食、與習俗文化等影片，並且準備當地香料、食材和手工藝等物品做為課程教具，讓長輩們更了解異地文化、彷彿有置身在國外的感覺。

世界之大，多數人都只能透過電視媒體、報章雜誌、親朋好友的分享，再加以想像異國風光及人事物的輪廓，但這樣不僅獲得資訊很有限，且容易與實際情況產生落差，而這點正是來自越南、目前擔任為國策顧問的胡清嫻，與其他異鄉姐妹們想改變民眾觀念的開始。

胡清嫻從越南遠嫁台灣10多年時間，長期關注移工及新住民議題，並鼓勵南洋姐妹走入社區服務，也因此被延攬成為代表新住民的國策顧問。她也是屏東好好婦女協會運用各種不同的培力模式，協助來自全世界各地到屏東的新住民姐妹們的其中一員。

2010年她們主動走入校園，開啟孩童的國際視野，學習彼此尊重各國文化；另外她們也積極參與社區工作，與社區長者們互動，並針對信義房屋，提出了「社區阿公阿嬤遊玩東南」的計畫。

她們回到家鄉拍攝實際街景、飲食方式、與習俗文化等影片，並且準備當地香料、食材和手工藝等物品做為課程教具，讓長輩們可以更有身處在國外的感覺，也因此，許多社區的長輩即使行動不便，也要堅持上課的原因。

3年多來在屏東各地開設了上千門的課程的紀錄。讓在地居民也能體驗不同的傳統文化以及語言風俗，藉此消弭大家對於新住民姐妹的刻版印象。一個小小的行動、一場沒有出國的國際文化之旅，仍能將新住民的心意與在地社區緊緊的牽在一起，正是愛家、愛土地的最好展現。

