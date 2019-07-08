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朋友新家「裝開放式廚房」！她一看也心動…尪秒打槍　求問：真有油煙味嗎

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烤箱,廚房,冰箱。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲原PO也想要開放式廚房。（示意圖／pexels）

網搜小組／綜合報導

開放式廚房帶給人新奇、高質感的感覺，一名女網友表示，最近朋友買新房入厝，她和先生參觀時，覺得對方家裡的開放式廚房真的很美；回到家以後，她本來想提議也來改建，沒想到老公卻先開口，說「開放式廚房不可能沒有油煙味」、「是中看不重用」，讓她忍不住發文請教，「真的不可能沒有油煙味嗎？」

這位女網友在《Mobile01》發問，「開放式廚房真的能沒有油煙味嗎？」文中表示，最近朋友買新房入厝，「去參觀的時候，看到他們家的開放式廚房，真的覺得好美喔！」不過回家之後，老公卻跟她說，開放式廚房不可能沒有油煙味，根本是中看不中用。

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▲▼廚房,家庭主婦,家事。（圖／取自Pixabay）

▲現在許多家庭都是開放式廚房。（示意圖／Pixabay）

原PO本來想和先生商量，把家裡廚房也改建，「本來我想跟他商量把家裡的廚房也改建的，一聽到只好把話吞回去了。」最後則是請教網友，有沒有人家裡也是開放式廚房，「真的不可能沒有油煙味嗎？」

看到貼文後，其他人紛紛留言，「不要煮味道重的就不會影響太大，但台灣的飲食習慣，應該是不可能」、「答案是不可能，一定會有、或多或少，然後慢慢累積，傢俱會上一層油污，當然你定期擦，就會減少」、「要說完全沒有油煙味，憑良心說是不可能的，但是如果搭配好的動線設計和挑好一點的瓦斯爐、排油煙機，真的可以很快把油煙味快速變淡。」

雖然有網友勸，「理想跟現實總是有很大一段距離，不要讓你的理性壓過你的感性，除非你家都是無油料理，不然，開放式廚房只是好看，不好用的。」但也有人認為，「我家是開放式廚房，料理時會有食材的味道，但我覺得，這是家的味道。」

▲▼ 採光,看房子,廚房,客廳。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO先生因為油煙味的問題，不喜歡開放式廚房。（示意圖／Pixabay）

家中是開放式廚房的網友分享自家情況，「我是傳統派的，就是會爆香，每次煮飯都會關房間門及開空氣清淨機，但基本都不油炸，都是在抽油煙下用氣炸鍋，但每次清空氣清淨機的網子都有一層油」、「要看你家開伙習慣而定，現在人都是少油少鹽，基本上不太會有什麼油煙（除非你要大火快炒），而且很多烹煮都可以用電器處理，加上效率好的抽油煙機，我覺得油煙味沒有想像中大。」

有人則是建議，不用瓦斯爐改用IH爐，效率高、好清理也不卡油垢，油煙還比較少；如果要炒青菜，就選抽風最強的抽油煙機，甚至可以考慮裝導煙機；想吃烤魚、烤牛排就買台好點的烤箱，比較沒油煙。還有網友說，如果室內空間已經不大，卻還要隔出一個獨立廚房，雖然比較沒有油煙味，「到最後會變成廚房小、客廳也小的窘境。」

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關鍵字：買房房產開放式廚房油煙味mobile01

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