高雄大八停業！悅城廣場「規劃40％美食」開幕　網驚：超漂亮

▲高雄悅城廣場正式開幕。（圖／翻攝自悅誠廣場臉書）



地方中心／綜合報導

高雄市有著39年歷史的大八飯店2日上午宣布停業，引起當地人一片譁然。但興富發集團在高雄投資興建的「悅誠廣場」3日正式開幕，主打「森林圖書館社區型商場」，內部更有高達40%的比例是餐飲，讓民眾除了可以看書培養知性之外，還能品嘗美食。

「悦誠廣場」原址是「大統新世紀」的社區型百貨，但悅誠廣場主打5大賣點，分別是「首創圖書型百貨」、「採光罩屋頂引進自然光」、「誠品生活重回北高雄」、「興富發自營店進駐」及「玩具反斗城帶進熱賣商品」等，一切的設計都是為了滿足所有年齡層的需求。

▲▼悦誠廣場最大的特色就是到處都有書牆。（圖／記者陳建宇攝）



此外，商誠內擺設了4萬多本的書籍、百幅以上的畫作，但有規劃4成的餐飲店，包括美食小吃、主題餐廳、輕食、星巴克、日式吃到飽餐廳「豐悦匯」、鐵板燒「探饈」及「悅誠廣場」的自營品牌「悅誠超市」等。

「悅誠廣場」自6月5日試營運後，許多網友紛紛留下評分說，「用餐喝咖啡逛購物中心，走著走著還有位置坐下來看看書，環境清幽沒像百貨公司吵雜喧嘩」、「誠品書廊好美漂亮、逛起來感覺心情愉悅」、「很豐富的社區型百貨廣場，很成功」，但也有網友抱怨「停車格有夠少的」、「停車格有夠少 吃完飯車就被拖了」。