夫妻月收60k想買房！他苦勸「房貸25k母湯」吵翻　妻一句話被網讚爆

▲原po為了買房與妻子發生爭執。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照）



網搜小組／綜合報導

買房究竟該不該現在下手？一名男網友表示，他和妻子去看房後，得知900萬元的房子需要兩人每個月付出2萬5000元的貸款，但看看他和妻子兩人的收入，轉念間便想暫時緩緩，卻也因此跟妻子發生爭執而冷戰，只好詢問網友的意見。

該名男網友在論壇「mobile01」發文表示，他跟妻子兩人的月收入約各3萬元，兩人合起來大概6萬元，由於兩人預定買房後就可以生孩子，但仔細算算卻發現每個月都要繳出2萬5000元的房貸，以6萬元扣掉後僅剩3萬5000元，且這樣的生活得持續30年。

「現在買以後很辛苦！」原po跟妻子說，房貸需要繳30年才能還清，生了小孩之後還有保母費、生活費、水電費及雜七雜八的額外費用，「要是哪天突然誰無法工作，那該怎麼辦?」，認為這種壓力絕對「會壓垮我們」的。

▲原po的妻子認為，房子只會愈來愈貴。（圖／記者季相儒攝）



但原po的妻子則認為，倘若現在不買房，之後房價會更貴，且小孩也沒地方可以住；另外，有了新房子兩人也可以一起負擔，小孩出生後也可以請親戚或保母帶，「我們可以等遇到問題在一起想辦法，為什麼要把意外加進來？就不能想好的嗎？」

網友看完紛紛留言，「太座的話沒錯，真的會愈來愈貴」、「沒有小孩犧牲一些其他奢侈消費，應該是可以買」、「買下去就對了、想太多沒用」、「有自己的家當然很好，但還是要量力而為阿」、「你買的地段如果好萬一漲了，轉手賣會賺一筆」。

也有網友勸說，「考慮一下當意外狀況發生時您當時的存款夠支撐嗎？不是凡事都往好的想就夠了，那世上就沒有苦難了不是？未雨綢繆才不會到時欲哭無淚」。