娃娃機業績「對折再對折」！第一代台主曝秘辛...同業開大絕逆轉

▲夾娃娃機熱潮不再。（圖／東森新聞）

實習記者陳耿閔／綜合報導

近年來娃娃機熱潮席捲全台，巔峰時期一度有多達7200家，幾乎是每走一條街就能看見娃娃機台，甚至有不少業者看準商機，重砸百萬租金，租下信義東區、台北車站等黃金店面，然而近期國內夾娃娃機退燒，不少業者更是認賠殺出，其中從娃娃機盛行之初就當起台主的鄭先生更是有感。

被問到娃娃機台的興衰，台主鄭先生受訪表示，業績一定是折半再折半的，大概是從去年年底之後，娃娃機愈開愈多，每一場裡面動輒都是30～40台，那相同性的商品也是愈來愈多，愈來愈競爭。

▲夾娃娃機店。（圖／記者陳韋帆攝）

在大多數業者認賠殺出的情況下，仍有不少業者不甘示弱，先是決定設計加長夾娃娃的爪子，如此一來輕輕一抓就能夠送入洞口，降低難易度增並且加夾中機率，再舉辦多款促銷活動，包括「換一千（元）送一百（代幣）」等優惠，為的就是找回過往的消費者

鄭先生補充說道，如果說人潮比較少的地方，你的東西第一個要吸引人，第二個就是好不好夾，現在很多場都會辦活動吃吃喝喝或是辦活動送什麼東西送獎品。然而根據統計，全台登記的娃娃機店高達7206家，去年繳稅就繳了高達2.5億元，而如今台主若無法再創新，恐怕也只能被迫退場。

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