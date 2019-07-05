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廚房沒對外窗！他苦惱煮飯「熱氣油煙狂飄」　網曝一神招解決

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▲廚房（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO苦惱，廚房沒室外窗！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

不少人買房會特別注意廚房格局，一名網友透露，許多新建案的廚房沒有對外窗，想到煮飯會滿間油煙熱氣，就讓他好頭痛！PO文掀起網友討論，直呼裝三合一門就可輕鬆解決。

一名網友萌起買房念頭，看了多家新建案大樓，發現廚房沒有對外窗，「唯一有的就是陽台的門」，屋內設計讓他百思不得其解。他透露，本身有煮菜習慣，煮飯會有熱氣排出，若把室外窗光起來，就算啟動抽油煙機，廚房也會充滿著熱氣，更難以想像炒菜時，整屋子可能飄散著油煙味！

儘管代銷業者解釋，「許多做餐飲業的，其實都是靠抽油煙機排氣，然後新鮮的空氣就由門縫或陽台的紗窗進來。」原PO仍好奇在《PTT》詢問，「對外窗在設計上是不是沒有必要？ 還是都已經習慣這種熱度所以沒有差別？」

網友看完文章後，紛紛回應「看廚房本身空氣夠流通嗎？我家的是緊鄰客廳且空間夠大」、「廚房沒有對外窗很怪」、「看熱氣在意的點是什麼，水氣的話 炊飯櫃可吸煮飯的水氣」、「我家廚房有門有窗沒抽油煙機，煮完還是味道整間，抽油煙機比較實在」、「目前住的大樓就是紗門通後陽台無窗，使用上沒什麼問題」。

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▲廚房（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲網友建議可買買三合一門！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

也有人提供解決方法，「通常陽台門就有半開式紗窗」、「陽台門不是比窗還大嗎？買三合一門解決」、「現在很多都開放式廚房，把室內窗户打開呢？」、「現在很多新建案廚房都是連陽台門，陽台門本身就是窗，我自己是不覺得這樣廚房空氣不好，但前提是屋子本身就通風，就像我住的客廳連廚房，但客廳有大落地窗，但煮飯一定要開抽油煙機」。原PO也在留言串表示，「看來是我多慮了，我家已經是三合一門沒錯，沒有窗是多置物空間也是不錯！」

關鍵字：廚房室外窗油煙味煮飯買房建案

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