不明土地太多「2040年直逼北海道」恐虧千萬億元　日本政府急立法管理

▲日本所有者不明的土地過多，日本政府通過法條管理。（圖／取自Pixabay）

記者林瑩真／編譯

日本所有者不明的土地越來越多，預計到2040年時，土地總面積逼近北海道。為了不讓不明土地增加，危害公共事業發展，日本內閣會議5月17日通過法律，允許在一定條件下，出售這些所有者不明的土地。

據《日經中文網》報導，所謂的「所有者不明土地」指的是，無法從不動産登記簿上確認所有者、連絡不上所有者的土地，尤其有些土地從未被（辦理）繼承，甚至有所有者所在地不明等情況。

報導指出，日本所有者不明土地不斷增加，節制2016年已經有410萬公頃的所有者不明土地，超過九州本島面積，一旦放任不明土地增加，預計2040年就會增加到720萬公頃，逼近北海道面積。

所有者不明土地增加恐怕妨礙公共事業發展，政府無法取得土地再開發，難以管理空置土地還無法徵稅，不能保證不會成為災害隱憂。推算從2017至2040年的損失及成本，至少虧損6萬億日圓（約新台幣17300億元）。

因此日本政府此次通過的法條，針對未正常登記所有者的土地，給予登記官調查權限，若調查後仍沒有所有者，就可以讓土地自治體、企業提出申請，由法院選擇將所有者不明土地出售。

報導分析，此次的法條或許擴大自治體及民間活用土地的可能性，但這次滿足法條條件的土地僅佔全國的1%，要解決所有所有者不明土地稍有難度，也要考慮未來如何避免所有者不明土地産生，以及如何管理、活用這些土地。