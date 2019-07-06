買AirPods送老婆！「巨人限定版」腦公百元搞定　5千網跪求開箱：晚上敖嗚～

▲兩個蓮蓬頭，真的和AirPods長超像！（圖／翻攝自臉書爆廢公社二館）

網搜小組／綜合報導

新一代AirPods轟動開賣，一組含無線充電盒售價6千多元，由於價格頗高，讓不少果粉們遲遲不敢下手！一名人妻想買蘋果耳機，老公鬼靈精，只花數百元就變出AirPods，而且是全球獨一無二款式，照片曝光掀起大批網友笑炸，狂喊「晚上敖嗚！」

「這樣的老公哪裡找？」一名男網友在臉書《爆廢公社二館》放閃，他透露，近日老婆大人一直想買蘋果無線耳機AirPods，新一代耳機價格不斐，根據蘋果官網的資料顯示，若搭配無線充電盒版本要價6490元，讓愛妻一直在猶豫中。

為了想一圓老婆夢想，原PO動起歪腦筋，去商場買了2組蓮蓬頭，果真變出AirPods「特大限定款」，他笑壞表示，「我趁她上班的時候，很貼心的放在桌上！」

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▲網友求開箱文！（圖／翻攝自臉書爆廢公社二館）

照片掀起5千多名網友朝聖，紛紛敲碗開箱文，甚至預測原PO下場慘翻天，「活膩了，也不需要這樣」、「欠老婆修理了」、「小心他拿起來塞你…不管哪個器官你都承受不住」、「我為你的雙耳祈禱～因為她會塞進你耳朵」、「使用前請詳閱說明書」、「這組500塊，可以讓你濕到嫑嫑的」、「蓮蓬頭一對是暗示什麼」。

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