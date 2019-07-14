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自地建房「蓋起來坐東向西」！他問工法、裝潢怎改善西曬　網曝中空法隔溫

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▲房地產,房產,不動產,打房,買房,置產,房市,空屋稅。（圖／記者林敬旻攝）

▲原PO打算自地自建。（示意圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／綜合報導

夏天到了，天氣炎熱時家家戶戶勢必會打開冷氣來讓身體降降溫，如果買到會西曬的房子，更讓人相當崩潰。一名網友貼文請益，說他要自地自建，目前有個疑慮，是房子蓋起來後得是坐東向西；但房子因為空間關係，沒辦法設計天井，也不能重買地，只好請教在工法或裝潢上，有沒有改善熱度的方法。

這位網友在《Mobile01》表示，他要自地自建，目前有個疑慮，「我們的地，房子蓋起來得是坐東向西，在工法或裝潢上，是否有改善熱度的方法？」也提到因為空間關係，沒辦法設計天井，他也不能重新買地，所以只能上網請教其他人。

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▲房地產,房產,不動產,打房,買房,置產,房市,空屋稅。（圖／記者林敬旻攝）

▲原PO問，房子西曬應該怎麼辦。（示意圖／記者林敬旻攝）

看到貼文後，不少人紛紛提供建議，「陽台、窗簾、門簾、戶外綠色植栽，都是降溫的好方法」、「屋頂採用高架地板+隔熱牆+中空玻璃」、「內牆用輕隔間多做一道包隔熱棉的牆面，外牆多做一篇牆，中間包空氣、保麗龍，或是種植物牆，多層異材質形成一道牆面，自然能產生隔溫、保溫的效果」、「可以在頂樓建置太陽能發電，有效降低體感溫度3~5度，也可以賣電賺錢，和保護頂樓的樓底板或者屋頂等。」

還有網友幫忙分析房屋狀況，「感覺你的外觀還沒設計好！防西曬著重在斷熱材質要不易吸熱及蓄熱，這部分天然的實木最好！另外建議可以設計陽台，製造緩衝區域！還要看你對面是否有建築物，才能了解西曬的時間會有多長來判斷。」

一名網友則指出，「台灣自建的房子就長三個樣，1、騎樓式建築。2、不設騎樓但要退縮3.9米前面當車庫的房子。3、農地上那些大而不當看似豪華卻乏善可的農舍」，說原PO家很明顯就是2，認為這種問題直接去找建築師或設計師處理，上網發問其實沒有意義。

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關鍵字：買房房產西曬mobile01

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