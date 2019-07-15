老設計師「帆船主題」構想愛的小屋　與妻同住40年與世隔絕生活

▲津端修一與英子同住愛的小屋。（圖／翻攝自vnexpress.net下同）

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不少人一輩子的願望就是可以和心愛的人，生活在同一個空間、過著穩定的恩愛日子。日本名古屋知縣春日警市高藏寺新村，就有一間坐落在林間的小屋，當地人都知道，這間小屋和屋主有著相當甜美的愛情故事，即便如今男主人已經離世，但還是時常被提起。

綜合外媒報導，90的老爺爺津端修一和87歲老奶奶津端英子是一對夫妻，兩人相識於65年前，當時津端修是東京大學帆船隊的隊長，津端英子則是家中經營賣酒的，因為男方比賽借宿，於是相識。兩人交往一段時間後，很快就在1955年結婚，沒有結婚儀式，只在港口拍了一張「連頭髮都亂七八糟」的照片。

▲津端修一所建的愛的小屋。

津端修一總覺得內心對妻子感到相當虧欠，於是在兩人退休後遠離了城市喧囂，在小村莊買下一塊300坪的土地，決定「以屋還情」並且用了後來所學的設計，替自己和愛妻設計了退休愛的小屋。

除了主要住的房屋外，還包括農作的小倉庫、種菜的園林，坐落在小村莊內，更像另一處世外桃源，其中主要的房屋，津端修一還照了自己崇拜的建築大師雷蒙德之家的外觀去翻建，內部的純木工結構，看起來格外溫馨，最特別的更是津端修一的書房，完全以帆船的主題作為裝飾。

這樣真摯的愛情故事，被邀請拍攝部分紀錄片，而在拍攝的期間，高齡90的津端修一卻過世，津端英子當天換上了黑色洋裝跪在老公身旁默默落淚，並說出「放下我一定會堅強活下去。」

▲津端修一帆船式主題房屋相當有特色。