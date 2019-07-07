「85大樓新業主被韓國瑜感動才標下」　連勝文：我親耳聽到

▲全台最高五星飯店君鴻酒店歇業。（圖／翻攝自君鴻國際酒店網頁）

記者葉國吏／綜合報導

高雄知名地標85大樓內的君鴻酒店歇業，未來將由海霸王接手，改由商旅模式繼續經營。對此國民黨中央委員連勝文在臉書發文談論此事，直言85大樓新業主市受到高雄市長韓國瑜市所感動，才會到高雄投資。

根據了解，君鴻酒店前身為高雄金典酒店，位在高雄地標「85大樓」中37樓至85樓、有590間房間，為全台最高的五星級觀光飯店。原業主幸福人壽董事長鄧文聰因積欠債務，導致君鴻酒店被政府法拍，並且由海霸王二代經營者莊自立掛名負責人的凱德唐公司以54.4億元得標。

▲連勝文：85大樓新業者被韓國瑜感動投資。（圖／翻攝自Facebook／連勝文）

連勝文在臉書上發文指出，君鴻酒店歇業消息傳出後，許多綠營網軍就像撿到槍似的狂批韓國瑜「無法幫高雄發大財」，但連勝文透露「這剛好與事實相反」。

連勝文指出，在民進黨執政時期，85大樓就多次流標，因為當時很少人看好高雄未來。「但韓國瑜擔任市長後，大企業卻開始對高雄有了信心，才決定錢進高雄！」

▲85大樓是高雄知名地標。（圖／ETtoday資料照）

連勝文表示是他自己親耳聽到，85大樓新業者說是被韓市長感動，才決定大手筆標下85大樓，而且還要增加投資、全面整修。連勝文表示自己就是被許多假新聞抹黑、傷害，所以希望「郭董、韓市長、朱市長或其他兩位參選人，都不要像我在2014一樣，被惡意的假新聞所淹沒，卻無人伸出援手⋯」。