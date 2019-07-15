事業虧損1年「賣公司房產」！他人生神反轉…網驚嘆：爽歪歪

▲原PO的朋友事業失利，將公司賣掉後竟獲得一筆巨款。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



網搜小組／綜合報導

許多人都會將財產投資在股票、基金及期貨等物品上，相對也有人將錢投入房地產，認為實質的物品即使虧損也不會消失。一名網友分享了朋友的創業事蹟，最後卻因名下的房產而逆轉，獲得一大筆現金，在考慮該繼續衝事業還是直接退休，讓網友看完全都傻眼，「有錢人跟我們想的不一樣」。

該名網友在論壇「mobile01」發文表示，他有個住在台中的朋友選擇創業，努力拚到50歲，沒想到去年生意突然下滑，導致他開始思考究竟該不該退休，將公司收起來；事後，他也直接資遣員工，並將公司的3間辦公室及5個停車位賣出。

▲原PO的朋友在考慮該不該將錢投入新事業。（示意圖／記者周宸亘攝）



「後來共賣出4100萬！」原PO表示，朋友將上述的辦公室及停車位賣掉後，立刻拿到一大筆錢，現在也在煩惱該直接退休還是再做生意。但原PO認為，這4000萬元拿去存，每個月花5萬元都足夠生活66年，應該好好的退休享受。

網友看完紛紛留言，「有錢人跟我們想的不一樣」、「有土地房產就是爽歪歪」、「都退休了來南部住跟台北比起來房子又大又便宜。花個1500萬買房還剩2500萬，爽爽過」，但也有網友質疑，「人生都壓在不動產上，崩盤就毀了」、「這價錢偏離行情太多，灌水灌太多，這是整棟租的或是大面積辦公室才有的價錢吧」