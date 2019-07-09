影／店家掛布條喊「我們不想走」　民生社區高租金再逼名店撤退

記者張菱育／台北報導

北市松山區「民生社區」環境清幽，可說是都市中的世外桃源，但是周邊店家似乎難以經營，短短幾公尺的路程，就有一家空店面代租中，根據當地業者表示，現在電商崛起、人口沒有增加，店面越來越難經營，店租金甚至降幅達2成左右。

▲位於民生東路四段的內衣品牌「Easy Shop」將於8月底歇業。（圖／記者湯興漢攝）

觀察松山區民生東路四段、民生東路五段、三民路等周邊店家，發現許多1樓店面待租中，包括原位於民生東路的「伯朗膠囊咖啡展示中心」，前面租客還有「中華電信」、「21世紀不動產」等，而「伯朗膠囊咖啡展示中心」退租後，該店已空租半年，據當地業者透露，該店面原月租金約10~11萬元，目前屋主有可能因空租太久，還有機會再降租。

▲民生社區周邊店面空租，原為「伯朗膠囊咖啡展示中心」。（圖／記者湯興漢攝）

另原位於三民路角間店面的「綠杏三民藥局」前租客為「爭鮮迴轉壽司」，據當地業者指出，當初「爭鮮迴轉壽司」的月租金約為26萬元，自從藥局退租後，還尚未找到承租方，也已經空租半年之久。

▲民生社區周邊店面空租，原為「綠杏三民藥局」。（圖／記者湯興漢攝）

而位於民生東路四段的內衣品牌「Easy Shop」也即將於8月底歇業，該店僅經營1年就面臨收店的命運，店門口還掛上「我們不想走，最終還是要走。結束營業，倒數中。」據店員表示，因為租金太貴，所以才決定撤離。

21世紀不動產民生圓環店店長廖偉宏表示，因為現在電商崛起、消費習慣改變，加上民生社區這邊人口沒有增加，導致店面空租狀況已持續了3~4年，不少屋主紛紛調降租金，降幅大約2成左右，預估此現象還會一直存在。

廖偉宏指出，雖然店面租金調降，但是屋主還是普遍惜售，此區店面屋主大多是早期持有至今，較無資金需求，因此就算降租，屋主還是較不會出脫手中店面。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，2013年海外進口快遞申報約1384萬件，2018年暴增到4648萬件，網購已經成為民眾生活的一部分，相對也會衝擊一般零售市場的生意，因此一些街邊店若是和電商相比缺乏特色，恐怕會難以生存，加上近年百貨群聚且改變民眾消費型態，若非強勢區域的街邊店，更會受到衝擊。