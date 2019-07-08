韓國瑜夫婦違建曝光才拆　Sway批「賣菜郎迫害農業」：噁心的地方父母官

▲韓國瑜夫婦雲林古坑農舍被踢爆是違建。（圖／記者李忠憲攝）

網搜小組／綜合報導

高雄市長夫人李佳芬名下的「豪華農舍」附屬建物日前被踢爆是大違建，李佳芬隨後也馬上找怪手拆除「有問題的籃球場」。不過房市專家Sway則是在臉書批說「媒體報到哪才處理到哪」，韓國瑜從立委當到市長，竟然還帶頭違法，簡直是「噁心的地方父母官」。

Sway在粉專表示，他認為韓國瑜夫婦根本是明知故犯，沒有被揭發就假裝不知道，「小錯不是錯？被政治追殺？怎麼有那麼噁心的地方父母官啊？那高雄人，你們都可以違建了，市長帶頭違建啊，等到被媒體拍到後再拆掉就好啦，是這樣嗎？」

他指出，台灣街景醜不是沒有原因的，這戶鐵窗外推、那戶頂樓加蓋，「都是你們這些自私的人搞的。」他表示新竹金山街就是一例，從小小的地方違法，累積起來加蓋到5、6層沒人管，讓租客們天天活在恐怖違建中，「然後燒掉一棟之後還是沒拆完，市長是要等到多燒幾棟多死幾條命，才願意認真面對就是了。」

▲李佳芬在被揭發後迅速找人拆除部分違建。（圖／記者李忠憲攝）

Sway痛批，自稱是賣菜郎的韓國瑜根本和蘇嘉全、陳金德這些大官一樣，不把農地拿來農用，反而是蓋「豪華農舍」，置台灣農業於無物，根本是迫害台灣農業的兇手。

最後他也反諷說，乾脆把「農業大縣」改成「農舍大縣」，人人皆可以來蓋農舍作為投資或是自住，「只蓋一點點嘛！只違建一點點籃球場嘛！都拆了都拆了都是政治迫害！」

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