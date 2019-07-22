建案對面是宮廟！詢問影響程度　網嘆：離8+9越遠越好

▲網友詢問建案附近有宮廟，是否有影響(圖／記者洪聖壹攝)



記者林彥臣／綜合報導

買房是人生大事，除了房子本身是否安全舒適之外，周邊的環境是否能夠接受、能夠適應也是一大重點。就有網友發文詢問，買了一間房子斜對面就是宮廟，想問網友對於這樣的建案有什麼看法。結果大部分的網友紛紛勸告，要有心理準備。

網友發文指出，訂了一間預售案，樓高為九樓，西北方有一間宮廟正在蓋，用goole map 測量家裡到廟的直線距離約為150公尺，如果步行的話大概是250～300公尺，廟的規模好像不小，至少樓高三層，供奉的好像是觀音菩薩，應該是陽廟。

對此有人回應發文表示，宮廟這種東西是這樣，天天都會燒金紙，宮廟都會擺個路霸焚化爐在人行道或路中央在裡面燒金紙，灰燼煙塵就會從上面的煙囪排出去至少污染方圓幾百公尺的面積汽機車停附近就慘了，這些黑炭微粒堆積在你的機車座墊上你一屁股坐下去就沾滿你的褲子飄在空氣中吸入你的肺裡，附著在你的臉上、襯衫上。

▲網友認為，住宮廟附近可能常常會遇到衝突的場景。（圖／翻攝自「細說淡水」）



網友說，每到一些特定的日子，這些廟就會出巡之類的，放鞭炮把整條街弄髒好幾天都掃不乾淨的而且又吵，小8+9和老8+9滿街遊蕩遊行，仗著人多你根本不能怎樣小的宮廟會跟其他宮廟聯合辦活動，所以就算小廟也可以叫來幾十上百人來遊行，還有就是宮廟專門路霸的，宮廟有焚化爐、洗手台、水槽、垃圾桶都會擺到人行道、道路上違規停車霸占車位，宮廟前面會擺流水席，反正他們會有一些東西可以慶祝，從早上就封路架棚子排桌椅、煮飯，晚上擺桌辦桌、唱卡拉OK，里長致詞、議員致詞、議員助理、立委助理主任輪番致詞，反正你都訂了，就不要想太多。

網友在推文中表示，「宮廟就是一堆8+9會在你家外面晃，三不五時封路辦活動，如果你能接受給家人這樣的環境就ok」、「個人認為嫌惡設施top1就是宮廟住得不舒服就算了，房價穩跌」、「千萬不要、8+9聚集場所離越遠越好」、「明知宮廟還要買，以後你只會一直上網抱怨或打1999而已」、「除了自己去拜拜比較近，沒有任何優點」、「宮廟不要，佛寺沒差」。

▲也有人認為，寺廟的影響沒那麼嚴重。（圖／翻攝自trekwithtaylor網站）



但也有網友表示，「看是哪種廟有些廟只有投票跟神出巡有存在感，其他時間都靜悄悄的偶爾排個布袋戲給神看」、「很難說吧 也有平常很安靜的廟啊」、「觀音廟還好吧」、「其實就算是教會也很擾民啦，整天有人來拉人入會辦活動什麼的，活動時也是很吵」、「台北市的就還好，高雄的就很熱鬧」。