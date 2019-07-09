摩鐵「燒瓶子」！人妻見4單人床疊疊樂氣炸　網狂歪樓…真相長知識

▲人妻發現4單人床疊疊樂，當下氣炸了！（圖／翻攝臉書爆怨公社，下同）

網搜小組／綜合報導

「會不會太瞎了點？」一名女網友跟老公去摩鐵享受2人世界，意外發現房內的床是由4張單人床拼湊而成，她氣得大罵，若在床上「燒瓶子」太激烈，不小心掰開中間隙縫，「不就直接兩個人對折玩自由落體？」怎料，抱怨文一秒歪樓，網友們得知「燒瓶子」含意後，紛紛笑稱長知識了。

這名人妻在臉書《爆怨公社》氣訴，經常跟老公去某家摩鐵享受魚水之歡，由於太常光顧，業者乾脆主動發VIP貴賓卡，怎料數日前，小倆口住宿時，原PO發現床的柔軟度不一樣，急得向櫃台反應，卻得到這樣解釋「床全部換新，而且還是直接升等換成大飯店式的！」

原PO只好摸摸頭接受業者說法，正當夫妻倆洗澡要入睡時，她發現驚人真相，「所謂的『大飯店式的新床』是用四張單人床疊疊樂！然後腰際間就這樣給我一整條縫隙&凹陷！」她氣得再打電話投訴，然而櫃台小姐也無奈回應，「這是經理人做決定的」，願意升級一間大床房間當作補償。

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▲人妻怕激烈運動時，掉下縫隙會發生悲劇！

原PO忍不住抱怨，全台灣有哪家飯店或摩鐵的床是長這樣的，更自爆私密性事，對於4張床疊疊樂的擺法，「萬一燒瓶子燒到一半床給我上下分開，我他X的，不就直接兩個人對折玩自由落體？」

討拍文一出，大批網友卻歪樓狂問，「什麼是燒瓶子？新的術語嗎？」、「第一次聽到燒瓶子」、「我竟然也看得懂燒瓶子」。留言串也調出老司機解答，「即時文字教學長知識：燒瓶子和修竿子通同音…以上！」、「燒＝修，瓶子=矸仔，要用閩南語唸」，原來燒瓶子有啪啪的含意，不少人則驚呼「長知識了」。

▲網笑歪，長知識了！