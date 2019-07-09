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爸媽豪給200萬！他問「老家出租繳房貸」：會不孝嗎　網狂搖頭

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▲買房（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO想把老家出租！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

不少年輕人感嘆買房如夢，相較之下有富爸富媽的話，瞬間減輕不少壓力！一名男網友在外地生活，前陣子爸媽給200萬元贊助買3層樓透天，由於他比較少回去住，他有意將長輩接去新房，再把舊家出租，租金可用來付貸款。大批網友看了原PO想法後，紛紛搖頭反問「怎麼不出租自己的房子？」

一名男網友在《mobile01》透露，日前買了一棟760萬的透天厝，其中200萬元是爸媽資助，自己要繳剩下的560萬貸款。礙於自己鮮少回去住，他近日萌起一個想法，考慮把爸媽接去新房住，老家則出租，這樣租金可用來繳貸款，做法看似一舉兩得。

不過這純粹是原PO內心想法，也難以向爸媽開這個口，因此好奇詢問「會不會覺得不合理或不孝呢？」文章掀起大批網友關注，紛紛持不同看法，「你有給孝親費嗎？有的話，房子出租，租金抵孝親費；沒有的話，你還真是吃人夠夠」、「重點是你父母吧，如果是我爸媽他們肯定樂意，只是他們也怕我們不願意讓他們搬過來住，他們一個月不管是替他還替我省都很開心啊」、「先問你父母要不要搬到新家？如有意思要搬到新家再談後續」、「感覺出租新房子反而還比較合理，這樣父母到時候不用再搬一次，這樣看起來還真的蠻自私的，怎麼不出租自己的房子」。

對此，原PO在留言串解釋，目前沒有給孝親費，不過父母有時會來新房做小生意，每個月可多賺3至4萬元，「其實原本也是想出租透天，比較不會造成其他困擾，一樓繼續給父母親使用，二樓共三間房間出租兩間，一間自用，後續再看看情形了。」

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▲▼爸媽豪給200萬！他問「老家出租繳房貸」：會不孝嗎　網狂搖頭（圖／翻攝mobile01）

▲▼爸媽豪給200萬！他問「老家出租繳房貸」：會不孝嗎　網狂搖頭（圖／翻攝mobile01）

▲網友建議可問長輩想法，但不要強求！（圖／翻攝mobile01）

關鍵字：買房透天老家出租房貸

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