夫妻年收220萬扛1600萬房貸！她嘆：零生活品質值得嗎？網全戰翻

▲原PO與丈夫名下有兩間房，卻因房貸而喪失生活品質。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



搜小組／綜合報導

不會理財就買房，這觀念對嗎？一名女網友表示，她和老公年收入共220萬元，因投資次次賠錢，這才決定買房收租，但兩間房的房貸卻壓得他們喘不過去，讓生活品質全無；轉念一想都是為了孩子，雖然咬著牙忍了下來，卻還是默默質疑自己的決定是正確的嗎？沒想到，網友看完卻兩邊戰翻。

該名女網友在論壇「mobile01」發文指出，她和老公2006年在蘆洲跟父母借頭款買下510萬元的房子，10年後增貸買下第二間1400萬元的房子，扛在肩上的房貸變為1600萬元；另外，舊家的收租與房貸相減後，還需每月支出5000元，加上新家每月的4萬2000元貸款，等於每個月須要支出4萬7000元。

原PO表示，她和丈夫年收220萬元，有一半都投入在房子中，根本的原因就是她們不會理財，股票跟基金都是買了就跌、賣了就漲，「所謂地獄倒楣鬼來著」，認為房產至少還可以賣掉換現，「撐過了就是自己的，進可攻退可守」。

但是，原PO感嘆，她們雖然有兩間房，卻完全沒有生活品質，兩個孩子只能穿著舊衣服長大，還不能常常吃大餐，平均兩年才能出國一次，預算也限制在每個人3萬元；此外，也會擔心孩子長大太過安逸，但老公則認為下一代會比較辛苦，才會趁現在先幫忙一點，這樣的情況也讓她質疑這樣的觀念是否正確。

網友看完紛紛留言，「當一個人在問自己值不值得時，代表答案往往是在暗示自己不值」、「你們真的不會理財，2006買在起漲點居然會在2016用雙槓桿買在最高點，賣一間吧」。

也有人鼓勵原PO說，「你正付著別人不願付出的代價，辛苦一陣子會比辛苦一輩子來的好」、「值得的~買房才是低風險高報酬的投資」、「最後的退路就是把新家賣出，搬回舊家。還是不會留落街頭，安拉」、「值得，最少起碼以後小孩成家會輕鬆」。