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屏東佳冬鄉小農村大改造　公嬤組「老頑童劇團」動起來　

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▲▼屏東縣佳冬鄉石光村阿公阿嬤在舞台上賣力演出。（圖／信義房屋提供）

▲屏東縣佳冬鄉石光村阿公阿嬤在舞台上賣力演出。（圖／信義房屋提供）

記者黃靖惠／綜合報導

百齡長者舞動人生！屏東縣佳冬鄉在地囝仔陳宣丞，向信義房屋提出「舞躍石光」等系列計畫，藉由成立「老頑童劇團」邀請社區內長輩們，組成一個均齡70歲的劇團，透過定期排演、撰寫社區故事、製作道具等，擴大阿公阿嬤們的交友圈，甚至有高達102歲的長者站上舞台賣力搖擺、發光發熱。

來自屏東縣佳冬鄉陳宣丞2017年，帶著石光村均齡70歲長輩劇團門登上小巨蛋舞台演出，並開心地分享背後的小故事，因為佳冬鄉是純樸的農村地區，社區內銀髮族群占多數，且卻又缺乏能夠接手社區工作的青年，再加上他看見很多年輕人排斥和老人相處。

他決定要讓社區長輩成為人見人愛、身體健康、又跟得上時代潮流的寶貝們，向信義房屋社區提出「舞躍石光」等系列計畫，並且藉由成立「老頑童劇團」把長輩們都拉近劇團內，透過一同撰寫社區故事、製作舞台道具及排演，讓阿公阿嬤們每天變得更有活力及動力。

他表示，即使劇團至今仍連固定排練場地也沒有，長輩們也甘之如飴。因為加入劇團後，不只生活變亮麗了、交友圈擴大了、身體健康了，還到國際級的台北小巨蛋演出，還讓他們子孫們看見他們在台上發光發熱的模樣。

他表示，石光村雖然小，但四處可見居民們動手製作的巧思，而這群長輩不只會跳舞、編劇，現在也開始學習使用平板電腦，一步一步朝向智慧與健康的未來生活。

關鍵字：信義房屋屏東縣佳冬鄉長者舞動人生社區故事

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