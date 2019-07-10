妻終於給碰！一進摩鐵「兒躺床秒睡」　他轉戰迷你床：活受罪…萬人朝聖笑崩潰

▲兒子爽爽睡床上，讓原PO哭笑不得！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

千萬別帶「拖油瓶」去當電燈泡！一名人夫抱怨剛出生4個月的兒子，日前帶著老婆去摩鐵準備鬆一下，豈料才進門沒多久，兒子就呼呼大睡，小小身軀佔據了整個大床，深怕抱起來他會醒來，兩人只好去一旁的沙發做運動，整個過程讓原PO抓狂直呼「根本就活受罪！」

一名人夫在臉書《爆廢公社》抱怨，妻子自從懷孕就不給碰，好不容易忍到兒子出生，如今已4個月大，推算已1年多沒行房，眼見他慾火難耐，老婆大人終於答應「開機」，便興沖沖前往摩鐵準備開戰。

由於寶寶一同隨行，一進房後，老婆先將兒子放在床上換尿布，希望「讓他睡的比較好，不要吵我們」，怎料原PO才轉過身整理東西，不到1分鐘時間，「他老大已經在床上睡著了！」本來想把兒子抱到一旁的沙發上，但老婆說，現在吵醒就會很難哄入睡，萬般無奈下，只好把大床讓給兒子睡。

▲網友建議，可轉戰到浴室！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

相較舒適大床，小沙發簡直是迷你床，小倆口只好委屈在一旁「上上下下」，完事後，原PO一臉哀怨氣直呼「擠的要命、姿勢又難喬，根本就活受罪！」明明有舒適床卻無法用，比悲傷更悲傷的故事，掀起1.6萬名網友笑翻，紛紛猛虧「開發新姿勢的時間啊」、「摩鐵浴室都很大，檯面很寬」、「小孩最大」、「還有地板啊」、「下次記得要找有八爪椅…（誤」、「好好把握這次的機會，做的好說不定下個月你老婆又會說MC沒來，然後又要再忍14個月」、「剛出生就已經是老司機了」、「地板也是不錯的選擇」。