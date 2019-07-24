首爾偶像摩天豪宅！漢江美景360度環繞　高爾夫球場三溫暖通通有

記者羅翊宬／編譯

最近熱映中的電影《寄生上流》，刻劃出明顯的貧富差距，也能讓我們一窺南韓上流階級奢華的住宅。而在南韓首爾城東區，則有一座超豪華公寓，號稱座落漢江美景第一排，360度河濱夜景映入眼簾，且鄰居都是金字塔頂端的政商名流、偶像明星！

▲南韓首爾豪宅「Trimage」（圖／翻攝自나무위키）

今年一月底，防彈少年團成員柾國被不動產業者爆出早在去年10月就提著19億5000萬韓元（新台幣5143萬元）現金購入城東區豪宅「Trimage」（트리마제），震驚娛樂圈，而同屬防彈少年團的J-Hope也早在2016年就買下Trimage，甚至持有2戶，和柾國住同棟、同層樓，兩人成為鄰居也成為娛樂圈茶餘飯後的話題。

Trimage號稱是偶像們的豪宅！光是整座社區688戶中就有超過80名藝人住在此，包含天團Super Junior成員金希澈、崔始源、利特、東海、少女時代成員Sunny、Girl’s Day成員Yura、黃致列等歌手入住，演員徐康俊、金知碩、孫志昌夫婦等也同樣是Trimage的住戶。

Trimage是近期首爾炙手可熱的豪宅，位於首爾市城東區聖水洞，由4棟大樓組成，最高層為47樓，每戶的得房率從25㎡到216㎡不等，從精巧的小套房至寬廣的頂層公寓，滿足每戶不同的需求。

▲Trimage社區內部公共設施（圖／翻攝自Trimage官網）

Trimage緊鄰漢江邊，不僅可以眺望河岸景緻，透過地下連通道可以到漢江公園，附近還有面積廣大的首爾森林，漢江對岸便是江南、狎鷗亭、Galleria百貨公司，環境清幽、加上交通便利，使得Trimage成為近期南韓政商名流入住、或是投資房地產的首選。

Trimage屬於住商混用型的複合式社區，其提供的服務媲美五星級飯店，高級的Buffet、衣物代洗、代客泊車，社區內也同時有健身中心、SPA、咖啡廳、高爾夫練習場、桑拿等設施，低樓層也進駐各種餐廳、超商，奢華度不在話下。

▲Trimage內部裝潢（圖／翻攝自Naver Blog）

至於Trimage的內部裝潢，則是由曾獲得普利茲克獎的法國知名建築師讓•努維爾操刀。

▲少女時代Sunny的家（圖／翻攝自Instagram@515sunnyday）

Trimage有多豪華呢？南韓E Channel綜藝節目《將我送給你》曾於2017年11月向觀眾公開少女時代Sunny的家，360度河濱美景映入眼簾，當時Sunny望著窗外的夕陽感嘆道：「漢江河景美得像幅畫，讓人好想喝酒啊！」