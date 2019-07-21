看中A7大樓！三重哥好奇「沒附車位」能轉手嗎　網秒勸買：否則對半砍

▲網友一致認為，車位相當重要。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／綜合報導

林口A7特區建案百家爭鳴，建商紛紛打出自家優勢，吸引不少附近縣市的人置產。一位男網友表示，他是新北三重人，自認買不起新北的房子，所以將目光轉向A7的建案，而且他認為A7回三重也很方便。原PO說，但因為A7車位他覺得貴，外加沒有要用車位的需求，「可是如果未來要轉手，A7沒車位的大樓有市場嗎？」

這位男網友在PTT的home-sale板上請益，「A7不買車位會不會？」文中指出，他是新北三重人，「因買不起新北房子，目光看向A7，A7回三重真的方便。」接著透露，因為家裡的車是放在三重，未來也不打算添購第2台車，「A7車位150私人嫌貴，實在沒有需求」，想知道如果未來有打算要轉手房子的話，「A7沒車位的大樓有市場嗎？」

►不為人知的房產小秘密都在這，ETtoday房產雲讓你掌握房價波動

▲原PO想買A7的房子。（示意圖／pixabay）

面對原PO的疑惑，有網友認為，「停路邊呀」、「A7這地點荒涼得連野狗都搖頭，我寧願多存點錢」、「A7就等於十年前的青埔，你看青埔現在也沒進步多少」、「看20年前的林口重劃去啊！比現在的A7還荒涼。」

但大部份的人看到原PO的問題和條件後，都直呼一定要車位，「你如果買兩房沒車位，以後要賣會很慘，對半砍都有可能」、「A7沒車位等於虧錢保證」、「不買車位未來超難賣」、「A7沒車只能搭捷運公車出入很難過」、「不建議，現在新房最好都要有車位，尤其是平面車位，而且車位只會越來越貴而已，連月租都一直在漲」、「以目前重劃區的設計，以後很容易沒得停車啦！看中路某公園。」

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，有車位一定會比較好轉賣，畢竟多數家庭會有開車習慣，若資金足夠的話，建議買車位比較好。

►小知識大決定，買房需要知道的一切都在這，一起加入ETtoday房產雲