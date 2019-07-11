阿妹舊居豪宅「信義之星」　鄰居讓價1~2成求交易

▲「信義之星」，今年4月出現4樓戶及13樓戶交易案。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者張菱育／台北報導

歌后張惠妹曾經住過的「信義之星」，今年4月出現4樓戶及13樓戶交易案，差算車位每坪單價分別為157.9萬元、154.8萬元，相較過去的高點，該豪宅價格出現1~2成的讓價空間，專家認為，中古豪宅的市場競爭增多，難有優勢，跟房市高點時期的行情相比，多會降價以順銷。

根據最新內政部實價揭露資料，今年4月「信義之星」出現兩筆交易案，4樓戶總價為1億8860萬元，拆算車位每坪單價約157.9萬元，共142.65坪；而13樓戶總價為1億8200萬元，每坪單價154.8萬元，共129.13坪。

根據謄本資料顯示，4樓戶買方為陳姓自然人，而13樓戶則為劉姓自然人。該豪宅位於北市信義計畫區松智路上，正對台北101大樓，規劃地上14層、地下2層，共108戶，除了歌手張惠妹曾住過，之後賣掉外，克緹國際董事長陳武剛、特力集團董事長何湯雄均傳出是住戶之一。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，「信義之星」是信義區頗具指標性的中古豪宅，過去成交行情約在每坪180~190萬元上下，而今年揭露的兩筆交易都低於160萬元，跟過去的行情相差約20~30萬元，原因在於之前的交易大多在2014年以前，當時還是市場高點，且豪宅市場尚未經歷打房衝擊，故指標性豪宅單價能維持在一定的水平。

但郎美囡指出，經過2016年反轉，豪宅交易大幅萎縮，豪宅價格出現10%~20%的讓價空間，即使2017年下半年豪宅開始復甦，但新豪宅推陳出新，中古豪宅的市場競爭增多，故價格難有優勢，跟房市高點時期的行情相比，多為降價以求順銷的模式。

近期豪宅市場似乎逐漸復甦，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，因過去幾年豪宅市場已經「悶太久」，然而從去年開始，台商的資金回流、台股破萬點等因素，讓高端買盤興起換屋意願，將過去的老舊名宅換成服務較佳、區位條件較好的豪宅，目前豪宅市場還是以自用型買盤為主。