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看中新北建案！他問770萬該選「兩房+車位」OR「三房」　網1點幫分析

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▲▼買房,大樓,大廈,房產,租屋,陽台。（圖／pixabay）

▲原PO求助發問，要買兩房加車位還是三房。（示意圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

買房是人生重大抉擇，屋子的格局和條件都得好好選擇。一名網友發文，說他看上新北一個建案，一層四戶，有分兩房26坪跟三房33坪，如果買兩房一車位，價格大約770萬元，和買三房不買車位的價錢差不多。原PO說，附近雖然沒捷運，但騎車3分鐘就有火車站，外加他打算自住，想請益「買車位還是多一房？」

這位網友在PTT發文，說他目前看上新北一個建案，「一層四戶，有兩房26坪跟三房33坪，公設比32%」，兩房一車位的價格大約是770萬元（車位150萬元），但可以不買車位。原PO說，這樣如果買三房、不買車位的話，價錢和兩房一車位差不多。

他透露，房子附近雖然沒有捷運，但騎車3分鐘就有火車站，也離高速公路很近，「本身也不愛開車，交通會搭火車或騎機車。」原PO最後請教，因為聽說買車位會比較好賣，「但我是自住，想看看大家意見。」

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▲▼ 買房,租屋。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO說，兩房加車位770萬元，和三房價格差不多。（示意圖／Pixabay）

看到貼文後，有人馬上建議他買車位，「我大妹夫四房不買車位……想買時得全現金，還只有機械車位可以買」、「含車位比較保值，沒車就先出租」、「附近沒捷運還需要想嗎？當然買車位」、「如果沒有太多室內坪數的需求，兩房加車位比較優，車位沒用到還可以出租給人，要賣房也比較好賣。」

但也有網友認為，「有車位比較好脫手，不考慮脫手的話就無所謂」、「買車加車位至少200萬，可以搭幾次小黃？更遑論你20年後要出售的時候，還流不流行開車了」、「買房租車位。」

有人則是幫忙分析2種情況，「該社區的車位是否大於or等於戶數，是的話可以先不買車位，但日後你要買要全額現金（房子增貸出來買也行），而且車位不見得很如意（ex:只有爛車位或機械）……屋多於車位就買兩房加車位吧」、「你有車嗎？有車如果不買車位是打算亂停嗎？但如果沒車也不打算買車，那三房多一點住的空間會比較舒服。」

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，一般情況來說買車位，日後房子會比較好轉賣，畢竟一般家庭都會開車。不過，若住處周遭交通便利，民眾是搭車通勤上下班的話，就可選擇不買車位。

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關鍵字：買房車位兩房三房PTT

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