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鄰近台南東區新地王！平實營區平價房熱銷　88人搶1戶

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▲▼台灣金聯董事長郭文進。（圖／台灣金聯提供）

▲台灣金聯代理董事長郭文進。（圖／台灣金聯提供）

記者吳靜君／台北報導

台灣金聯今年舉辦第9年的平價房屋銷售專案，今（12）日進行抽籤，根據了解，這次短短的22天之中就已經銷售了48間，銷售率達到92.3%。但是值得注意的是，這次銷售最為熱鬧，是落在台南市的永康區小東路的住辦，因鄰近台南「新地王」平實營區，所以有88人登記搶1戶最為熱銷，今日也抽出1位幸運兒。

根據台灣金聯的資料顯示，台南市平實營區這間住辦權狀是25.19坪，台灣金聯總銷售價格為238萬元，但是抽中的得主今日又獲得20萬元的折價金以及6萬元的禮券，換算下來僅花了212萬元就買到了一間房子，等於原價打了九折。

但是台南的平實營區住辦，為何是最多人登記呢？台灣金聯代理董事長郭文進表示，主要因為這間房子位在平實營區附近。這個區域日前台南市政府一口氣標出18標土地，位東區的平實重劃區商業區土地，面積約3657坪，標售底價每坪約85.6萬元，由建設公司以每坪98.8萬得標，總價共36億多元。外界預期，購入金聯所銷售台南平實營區住辦之後，未來漲價空間相當大。

而且台灣金聯所銷售的房子是平價屋，定價上就比市價還要便宜價格實惠，又地處精華，鄰近南紡購物中心、國賓影城等，自是許多購屋者想要得手的物件。

值得注意的是，這次也有4間屋卻是乏人問津，無人登記。台北市就有一間、苗栗1間以及高雄市有2間，郭文進坦承，台北市這間無人登記原因在於曾經有發生過火災事故，所以金聯也考慮再降價求售。另外，高雄則是位在旗山，地處較為偏僻，所以較沒有人登記。

關鍵字：平價屋台灣金聯專案台南平實營區永康區台南市政府

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