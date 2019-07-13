買鹽燈轉運！她一進客廳秒變「公祭現場」　網笑哭：差點跪下磕頭

▲若沒看仔細，還以為天線是三炷香！（圖／翻攝自臉書爆笑公社）

網搜小組／綜合報導

「這樣擺…是越看越奇怪！」一名男網友轉PO女性友人家中照片，客廳飄散著詭異氣氛，原來對方找來專家看風水，說要擺放兩盞鹽燈就可改運，沒想到照做後，一秒變成「簡約靈堂風」，中間Wi-Fi分享器的三個天線，更戳中大批網友笑穴。

一名男網友在臉書《爆笑公社》PO出一張客廳照片，他笑稱，女性友人想改運，風水老師到家中仔細查看，認為電視櫃可擺兩盞鹽燈，豈料越看越覺得詭異，尤其擺在中間的無線分享器，三根天線就像是插香，更增添一股神秘感，彷彿來到告別式現場。

讓人哭笑不得「轉運法」，讓大批網友笑炸直呼，「確實有問題，自己的大頭照還沒放中間啊」、「那老師有沒有叫你拜慈孤觀音」、「眼淚快要掉下來了」、「現在是在公祭嗎？」、「安娜貝爾回家了」、「少個金童玉女」、「還有缺紙紮屋」、「一鞠躬二鞠躬三鞠躬，禮成」。

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▲網友笑虧，差點要鞠躬了！（圖／翻攝自臉書爆笑公社）

至於鹽燈有什麼作用？日前命理老師蔡上機透露，放陰暗處可淨化磁場、擺放門後提升財運、放置客廳可增加事業運與家人感情、放梳妝台或臥房窗邊可增加桃花運等。