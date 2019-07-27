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剩2天交屋…房仲突告知延後「哥哥還沒搬」　他傻眼：屢保都交了該怎辦

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▲▼契約,合約,文件。（圖／pixabay）

▲買賣雙方透過房仲成交。房仲口口聲聲說交屋前一定清空，如今又沒盡到協調責任（圖／pixabay）

房產中心／綜合報導

一名買家網友透過房仲成交，15日即將交屋，錢也早已進履保，結果13日接到房仲通知，對方還沒騰空屋子得延遲交屋。傻眼的他趕緊上網徵詢意見，「怎麼做比較能保障我的權利」？由於房仲事先保證一定會清空，事後也沒有做好協調，讓網友覺得「很誇張」。不少熱心網友也提供自己意見。

原PO在PTT home-sale板貼文，成交後問過仲介，屋主若還沒騰空就要同意撥款去清屋主的貸款嗎，對方回說「沒關係，交屋前一定清空。」沒想到過沒幾天，仲介13日就打來告知，住在該房裡屋主的哥哥，還沒找到地方住，要原PO「再給對方一點時間，並且告訴我，我的權利可以主張千分之一的違約金。」

▲▼房產,房子,銷售,公寓,租屋,大樓。（圖／翻攝自pixabay）

▲交屋日子要到了，屋主哥哥還住在房子裡。（圖／翻攝自pixabay）

原PO表示並不想讓對方拖過指定時間，希望能在15日準時交屋，「如果他們真的延遲，違約金是從履保（履約保證金）那邊扣嗎，還是我要先寫存證信函之類的，怎麼做比較能保障我權利，謝謝。」

網友留言表示「仲介這樣說也太誇張」、「房仲只有收錢有用而已」、「千分之一好像是以日計算」「我覺得房仲有點問題，房仲要做的是幫雙方解決問題，不是製造問題，賣方不搬、耍賴，要做的是去溝通原因，並且找出方法解決，不是把問題丟給買方說：啊不然你上法院告他拿違約金。」

一名網友分析原PO目前情況，「錢在履保，頂多損失撥款的利息，況且產權也都過戶你的了，起碼是安全，就給對方一個時間內搬空，搬空日期內依違約金計算就好。總價千分之一，1000萬的房子一天違約金就1萬了耶，常見的可能是千分之0.5或萬分之幾，看合約，一天5千這樣賠，賣方也是會怕的。」

關鍵字：房產雲房產履約保證金履保

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