房登記名下！「客廳隨時冒出10萬」女友猛花 工程師男傻養3年...綠見5男

▲女友每個月豪花7萬元，還在外面偷吃！（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

網搜小組／綜合報導



一名男工程師訴苦，與女友相差8歲，交往3年以來，每個月都給她5到7萬生活費花用，連房子都登記女方名下。無奈彼此觀念有極大落差，貪玩的女友喜愛和異性搞曖昧，然而原PO竟不捨分手，大批網友看完綠光的故事後，紛紛歪樓喊話，「你一定很難過，大姐姐安慰你， 5萬就好！」

「我承認我是一個很無聊的人！」一名38歲男網友從事軟體工程師一職，他在臉書《靠北女友》自稱，上班很享受寫程式的樂趣，平時閒來無事，也都是鑽研程式類東西，是個標準宅男，鮮少陪女友出門逛街。

原PO透露，女友30歲沒工作，兩人交往3年來，每個月去外縣市走走，每年出國度假，吃喝玩樂都由他付帳。不僅如此，深怕女友沒錢花，「隨時保持十萬現金在客廳，花完就補」，連信用卡、學貸都是原PO負責繳費，為了要給女方安全感，「我剛北上工作時買的第一間小套房也過她名下！」

儘管女友花錢如流水，原PO卻從不計較，唯一令他無法忍受的是，女友經常跟異性過於親密，「交往的這三年間，她一直再跟男人曖昧從未中斷過（前前後後4、5個）」儘管吵架鬧分手，無奈他總是心軟，「看到合照、想起過往日子，我就不忍心。」

本以為委屈求全，能換得女友回心轉意，怎料，原PO崩潰發現，女友這半年又跟別的男性眉來眼去，「她各方面都很好，很善良天真單純，唯一缺點就是改不掉跟男生曖昧！」而女友攤牌說出內心話，雖然彼此有愛，但自己還年輕，喜愛被追求的刺激感，不想跟原PO過安穩、無聊的生活。

►最新房產消息不漏接，快加入ETtoday房產雲

▲女網友歪樓敲碗，要應徵當女友！（圖／翻攝臉書靠北女友）

原PO不禁感慨，「是我太無趣了嗎？該分手還是再溝通？我看過她跟男生傳的訊息，幾乎就是情侶愛來愛去的對話，看到真的讓人抓狂！」文章掀起大批網友臉綠，紛紛急勸放生渣女，「你把她的金錢來源斷了，你就知道她是不是真的愛你了」、「覺得大痛一次，比被長期折磨來的好」、「她只愛你的錢吧」、「你現在只是在替別人養老婆，而且還是把胃口養大的那種」、「你只是提款機」、「當你工具人吧，根本不是愛，真的愛你怎麼會捨得傷害你」。