交屋前夕得知「屋主哥哥還沒搬」　他苦惱求助…釣出房仲神回文

▲針對買家在交屋前2天被告知賣家要延後，一名房仲提出解答。（圖／pixabay）

房產中心／綜合報導

一名買家網友日前在網路上提問，房屋成交後錢已付進履保，交屋前夕卻被房仲通知屋主還沒清空要延後，不知所措的他上網提問該如何是好？正好一名房仲最近也在處理類似情況，便細心寫下一篇文章，為原PO分析並提供後續處理方法。

原PO說，原本15日就要交屋，13日卻接到通知說原屋主哥哥還沒搬離清空，需要再給對方一點時間處理，而當初口口聲聲保證會準時交屋的房仲僅說，依原PO的權利，可以主張千分之一的違約金。

碰巧一名正在處理解約事宜的房仲看到該篇文章，決定替原PO解析。房仲表示，一般來說，驗屋是交屋前的最後一道手續，要先確認屋況已經變成當初合約內載明的情況，才能請代書跟銀行「代償」，「很多房仲會說，『沒關係啦，先代償後續我們來喬』，如果你不是買過很多次房子，你很有可能會吃虧喔。」

▲該名房仲業者表示，訴訟是最後手段，因為累人累己。（圖／取自免費圖庫pixabay）

房仲表示，合約內容應該要有違約條文，「內政部是規定延遲1日交屋罰萬分之2，上限總價15%，但各家仲介略有不同。綠色直營的是每日千分之1，上限總價15%。」他指出，如果要伸張契約書的權利，一般會先進存證信函，「用白話寫就好，如果不會，各地放院有法律扶助可以諮詢，或是仲介公司會有法務人員，直接找他們最快。」

存證信函寄出去之後，房仲說，接下來就等收到存證信函回執聯，看對方有沒有主動聯繫，若沒有就只好走法院，「但是要付的錢，裁判費、律師費、舟車勞頓的費用就很難計算了。」他表示，上述是走法院的方法，但最簡單的方法還是請房仲跟原屋主協調，請對方在一個指定期限內搬走，「如果不搬就等著法院見，每天千分之1的罰金，看看他們會不會擔心，ex.成交價100萬元，每天就要付1000元，可以一直罰到第150天。」

房仲表示，這樣的罰金對一般人來說絕對有感，而且針對這個案件，對方還沒收到履保裡的前，「對方絕對會配合，如果真的不聽，再用透過訴訟吧，但個人真的不建議，累人累己。」他在文末加註，如果期間仲介不幫忙，可以打電話去總公司客訴。