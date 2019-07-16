颶風巴里襲美！　房產統計公司：34萬戶房屋受洪水影響

▲颶風巴里（Barry）登陸路易斯安那州，各地淹水。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合報導

颶風巴瑞（Barry）14日挾帶狂風暴雨，登陸美國路易斯安那州（Louisiana），威力強大造成沿海堤防潰堤，已經陸續傳出災情。一間房產統計公司表示，此次風暴讓州內將近34萬戶人家的房屋陷入洪水侵襲的威脅，損失難以估計。

綜合外媒報導，巴瑞14日登陸後，持續以每小時8英里、最大風速每小時60英里速度向北北西方向前進，暴風中心向外的175英里都能感受到強風，緩慢速度則代表當地得承受長時間暴雨。而目前路易斯安那州沿岸已經出現潰堤，海水一旦倒灌，會讓原本就因大雨淹水的情況更加嚴重。

▲颶風巴里（Barry）襲美，沿海地區影響嚴重。（圖／翻攝自「WORLD PROPERTY JOURNAL」）

「WORLD PROPERTY JOURNAL」報導引述房產統計公司「CoreLogic」指出，路易斯安那州內有32.6％的房屋位處特別洪水區（Special Flood Hazard Area ，簡稱SFHA），總計約有33萬9480戶房屋將受到影響。不過特別洪水區內的屋主在購買時，已經被強制購買洪水保險。

CoreLogic聚焦降雨和洪水影響2項重點分析顯示，預計受災區域內約有26％的房屋面臨中度至極端的洪水危險，代表風暴的極端影響程度相當廣。該公司指出，較令人放心的是，有了2005年卡崔娜颶風的前車之鑑，政府已經花了140億美元在密西西比河沿岸增建堤防，並改善抽水能力，沿岸受到「巴瑞」的影響會比其他低窪區域來得低。