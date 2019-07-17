影／年輕版徐亨！明星臉房仲吃定婆媽市場　4年賺進千萬房產

記者張菱育／桃園報導

身高180公分、處女座、今年30歲的陳彥騰，已在台灣房屋中正藝文直營店6年多的資歷，外型高大的他，常被客戶或朋友說長得像年輕版的本土劇演員徐亨，也因有著這樣的明星臉，讓他在婆婆媽媽面前增添一股親切感。

▲台灣房屋中正藝文直營店經理陳彥騰。（圖／記者宋良義攝）

▲陳彥騰酷似年輕版的本土劇演員徐亨。（合成圖／ETtoday資料照、陳彥騰提供）



擁有酷似本土劇演員徐亨的外表，陳彥騰坦言這也是一項優勢，「讓首次見面的人容易記得長相，變成自己的一個特色。」因為看到學長的臉書動態分享，似乎房仲工作有誘人的獎金以及好的年收，讓他對房仲工作感到好奇，因此他退伍後第一份工作就選擇房仲業，起初媽媽有些反對，認為房仲業是服務業當中最辛苦的行業，擔心他沒工作經驗就要挑戰最難的工作會不適應。

但是陳彥騰笑說，以前學生時期就喜歡跟人聊天、交朋友，加上處女座的個性，對工作標準要求高，許下入行3年要達到年薪破百萬、第4年買房的目標，結果他憑著不斷累積專業知識與銷售經驗，這些目標都一一達成，靠自己的努力，真的在入行第4年買下近千萬的新房子，也讓媽媽對他刮目相看，感到無比欣慰。

▲陳彥騰設定目標，在入行第4年買下近千萬的新房子。（圖／記者宋良義攝）

為了維持良好的體力，他每周會有兩天去健身房或是做球類運動，「平常休假時，喜歡去打桌球、保齡球、撞球，不僅能夠增強體力，還能舒緩壓力，靜態方面，我也喜歡看業務技巧相關的書籍、風水書等。」

他覺得自己不只是在做一份工作，而是當客戶在資金有限的情況下，他還是努力幫客戶尋找合適的家，收到客戶是發自內心的感謝時，就覺得是在幫朋友一個很大的忙，完成人生中一項重要的買房願望。

未來他希望再往上攀升，目標有朝一日能夠挑戰經營主管的職位，學習如何做管理人員，而在生活上，他也希望未來能夠每年至少能夠帶家人出國兩次，多多陪伴家人，讓家人生活過得更好。

▲陳彥騰平時喜愛打保齡球。（圖／陳彥騰提供）