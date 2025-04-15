大園「敏盛醫院」3億打包賣　前房東10年大賺1.1億

▲桃園大園區「敏盛醫院」整棟3億元賣，前房東持有10年，大賺1.1億元。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

桃園大園區「敏盛醫院」整棟3億元賣，前房東持有10年，大賺1.1億元。專家分析，敏盛醫院包含700多坪住宅地，近年大園房價、地價漲勢明顯，對照周圍行情，認為本次是筆划算的交易。

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桃園知名醫院「敏盛醫院」大園分院整棟以3億元交易，屋齡33年，總面積為1818坪，土地共移轉約713坪，使用分區為住宅區，土地單價約42萬元。

值得關注的是，前一手在2014年以1.9億元取得，等於持有10年，大賺1.1億元。經查異動索引，賣方為盛弘醫藥公司，買方為自然人，戶籍登記在萬華。

▲桃園大園敏盛醫院交易小檔案整理。（表／記者項瀚製）

大家房屋青埔航空城加盟店東鍾武諺表示：「敏盛醫院位於華中街，屬於大園舊市區，當地生活機能方便，開車到機捷A15站只需10分鐘，雖然近年大園舊市區人口外移，年輕人逐漸往新的重劃區移動，但舊市區還是有一定的住宅市場，若推新案每坪仍有近30萬元水準。」

東森房屋桃園航空城加盟店經理潘志威表示：「近年大園一帶因航空城計畫，出現了很多有錢人，他們手頭現金多，會在周圍持續買房、買地，以本次敏盛醫院交易來看，考量到還有租金受益、建物殘值、土地開發效益的情況下，總價3億元是筆划算的買賣。」

吉田開發建設副總蔡耀德補充：「以鄰近土地交易熱絡的客運重劃區來看，建地成交單價在35~45萬元，而在與敏盛醫院新案房價表現落差不大的情況下，敏盛醫院每坪土地成交42萬元不貴，且該案基地達700坪以上，具一定規模開發效益，中短期還持續有租金收益。」

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