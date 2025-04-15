見「大安區預售屋」均價嚇壞了！房產專家：這座城市恐怕剩3種人

▲台北示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

台北房價居高不下，房產專家何世昌就坦言，每當看到北市新建案的成交價格，總會有魔幻、恍惚的感覺，尤其是大安區，去年第四季預售屋的均價，每坪已漲到181萬元，難怪年輕人不願奮鬥，因為現實令人感到絕望。

粉專「何世昌的房產知識Buffet+」發文表示，雖然生活在台北市，但看到台北市新建案的成交價格，有時總會有種魔幻、恍惚，很不真實的感覺，「台北市去年Q4預售屋，每坪成交均價來到126.98萬元，只要買一間25坪、再普通不過的兩房型，總價就將近3千2百萬，而且還不含車位，若加購車位，總價跳升至3500萬元左右。兩房尚且如此，更遑論三房，起碼都要5千萬元起跳。」

何世昌接著提到，最貴的大安區預售屋，每坪均價漲到約181萬元，一間25坪不含車位的兩房型，總價約需4500萬元起，「你的一輩子，能否賺到一間大安區的兩房？年輕人要勞碌多久，才能買得起一間台北的預售兩房？真的別想，太可怕了。難怪年輕人不『奮鬥』，寧願選擇『憤鬥』，因為現實令人感到絕望。」

他也直言，台北這座城市恐怕只剩下三種人，「有錢人、老人、有錢的老人。」更奇妙的是，去年九月在央行重手打房之下，台北市全市、大樓、小宅等，三大價格指數依然上漲，僅公寓價格季跌約1.15％。

最後，何世昌苦口婆心勸道，「去桃園、去新北、去基隆與宜蘭吧，那裡或許才是你們的落腳處。早點看開早解脫，人生變得更開闊。」

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