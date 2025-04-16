房東請辭！　高雄補教戰區2大補習班開價1億求售

▲農16、站前商圈是高雄最熱鬧的補教戰區，區內補教業者眾多，近期出現2家知名補習班的房東打包求售。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

農16、站前商圈是高雄最熱鬧的補教戰區，區內補教業者眾多，近期出現2家知名補習班的房東打包求售，均開出約1億元價格，而2家補習班目前仍營業中。專家分析，帶租約出售可吸引重視投報的包租公。

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▲補習班正對龍華國小1、2樓店面，地段相當精華，採售後回租，開價1億園求售。（圖／記者張雅雲攝）

住商機構大南區協理林祺博表示，高雄農16是知名豪宅聚落，區內龍華國小是指名度最高的總量管制明星學校，區域不少從小就為下一代規劃鋪路的家長，補教需求旺盛。站前商圈則是知名的高雄傳統補教街，從早期的升大學補習班或是重考班，現在也有不少國考補習班，都是補教一級戰區。

其中一間正對龍華國小1、2樓店面，地段相當精華，坪數為101.35坪，開價1億507萬元，月租金約13萬元，採售後回租，換算投報率約1.5%；另一間透天店面，位於八德路，為整棟透天店面，開價1億888萬元，月租金9.1萬元，投報率約1%。

▲龍華國小附近有富邦與聯上的BOT開發案，商業氛圍濃厚，周邊樓店主打為具穩定金流的收益型產品。（圖／記者張雅雲攝）

台慶不動產高雄中華青海加盟店長林家治表示，龍華國小附近有富邦與聯上的BOT開發案，商業氛圍濃厚，周邊樓店區域行情落在單價95~105萬元，主打有穩定金流的收益型產品。

台慶不動產小港漢民康莊加盟店長麥家豪分析，高雄火車站前商圈為早期開發生活圈，商業機能相當發達，近期因高鐵南延進入高雄車站，話題性十足。

麥家豪分析，近年該區少有同類型透天店面移轉，僅去年10月惠仁醫院周邊透天因建商整合，地價飆出單坪222萬元，但該店面因地坪較小，較難進行大規模開發，除非進一步整合鄰地，現階段更適合自用買家或追求穩定收租的投資者。目前該區土地行情約每坪160萬元。

補習班 位置 坪數 開價 (萬元) 租金 (萬元/月) 投報率 互動美語 富農路 131.37 10507 13.1 1.5% 學一餐旅、翔宇設計補習班 八德路 地坪56坪、建坪262坪 10888 9.1 1%

▲高雄2補習班出售。（ETtoday製表）

林祺博指出，對於南部的投資置產族，央行去年9月祭出第七波信用管制，只要超過4000萬元，貸款成數從上限4成降至3成，置產客就有一定抗性，加上購入後還需要整修，又是一筆額外支出，因此客群相對受限，買方重點評估仍在未來價值性。

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