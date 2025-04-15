房市退燒回穩　房地合一稅收見7季首降

▲2025年第一季的個人房地合一稅收101.2億元，年減幅度達11%，是近7季以來首見年變化出現衰退，示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

根據財政部最新公告資料顯示，3月個人房地合一稅收43.5億元，年增僅剩下2.7%，整體第一季的個人房地合一稅收101.2億元，年減幅度達11%，是近7季以來首見房地合一稅收年變化出現衰退，信義房屋專家表示，4月受到關稅貿易戰讓股市重挫，短期內房市交易不容易放量，第二季估維持年減表現。

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房市已經退燒回穩，3月個人房地合一稅收43.5億元，年增僅剩下2.7%，整體第一季的個人房地合一稅收101.2億元，年減幅度達11%，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「房地合一稅減少，反映2016年後買進的屋主雖然不動產仍大幅增值，但受限買方貸款不易與房價預期理性，市場交易量能不易放量，因此房地合一稅收出現明顯衰退，接下來要觀察關稅政策下的房市交易變化。」

▲個人房地合一稅收一覽表。

統計顯示，第一季個人房地合一稅收101.2億元，年減幅度達到11%，是近7季首見年減，同時第一季的個人房地合一稅收也寫下近7季以來新低，不難看出房市交易出現量縮，其中3月的個人房地合一稅收43.6億元，仍較去年同期微幅增加2.7%。

比較3月個人房地合一稅收六都表現，稅收王則是新北市，稅收11億元，年增28.8%，台中市則是剩下7.4億元，年減6%，桃園市5.7億元，大致較去年同期持平，高雄市5.1億元年減12.5%，台南市則是3.5億元，年增45%，台北市3.9億元年增11%。

曾敬德表示，4月受到關稅貿易戰讓股市重挫，短期內房市交易不容易放量，再加上去年房市交易熱絡，預估第二季的個人房地合一稅收還是會維持年減表現。

不過不只房地合一稅收衰退， 3月土增稅實徵淨額為69億元，較去年同期減少9億元，同樣年減11.1%，僅台中市受新案交屋潮帶動，實徵金額逆勢成長。

▲房市相關稅收下滑，主要受央行信用管制措施延續、房貸利率維持高檔，導致購屋民眾趨於觀望，示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

另外一項，契稅部分，3月實徵金額為15億元，較去年同期減少1億元，年減8.8%，其中，新北及台南市減少較多，主要是去年同期建案集中交屋導致基期偏高。

財政部則是指出：「房市相關稅收下滑，主要受央行信用管制措施延續、房貸利率維持高檔，導致購屋民眾趨於觀望，加上整體經濟前景不明、股市震盪劇烈等外部因素，也進一步影響購屋信心，房市交易活絡度自然趨緩。」

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