ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

皇家季節酒店中港店卸招　開缺「誠徵鋼琴師」？

▲▼ 皇家季節酒店,長春藤 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲皇家季節酒店招牌近期卸下，換上長春藤預防醫學健康管理的布條。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

2021年原李方集團持有的「皇家季節酒店台中中港館」以5.88億元售出給媚登峰集團，時隔4年，皇家季節酒店招牌近期卸下，換上長春藤預防醫學健康管理的布條，目前正在整修中。信義房屋專家認為，健康產業將會是未來趨勢。

《地產詹哥老實說》EP251／別再亂看實價登錄！　5大錯誤用法當心「買貴賣便宜」

2021年李方集團求售的皇家季節酒店台中中港館，最終以5.88 億元售出，該物件共有 107 間房間，建坪約2559.6坪，地坪約242坪，總樓13樓，成為當年度前3名高價交易。

而買方美體企業媚登峰，當時就不少人推測將從從飯店轉型為美容纖體會館使用。而就在收購後，該物件經過半年時間，大多在整修，直至近期才掛上媚登峰關係企業、長春藤預防醫學健康管理的布條。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲實際查找104人力銀行，除了招募員工外，也意外揭露要招募「鋼琴師」。（圖／記者陳筱惠翻攝）

實際查找104人力銀行，除了招募員工外，也意外揭露要招募「鋼琴師」，相當有趣的職業，據了解，長春藤預防醫學健康管理主要經營體重控制、預防醫學、健康管理、旅遊醫療、有機、餐飲等事業領域，提供深度健康檢查、健康諮詢等。

信義房屋公益忠明店副店長曾志凱分析：「該區段座落西區、北區等昔日富人區，住戶年齡層也相當注重養生、健康，飯店轉型為健康產業，確實可以創造出新的商機，加上過去媚登峰幾乎是以低於行情取得整棟物件，未來台灣大道上還有捷運藍線議題，此時登場相當抓準時機。」

▲台北士林萬麗酒店尊貴山景客房,台中李方艾美酒店艾美套房。（圖／台北士林萬麗酒店提供）

▲「李方艾美酒店」進行公開標售，預計於明日開標，標售消息一出，再度引發業界熱議。（圖／資料照）

至於原屋主李方集團受到疫情影響，不段變賣旗下持有物件，皇家季節酒店台中中港館從2019年4月時開出12億元求售，但到2019年年底就一口氣降了4億元，但8億元的開價，還是不符合市場的期待，該物件最終再降價2億才順利售出，推估仍是與投資金額高達80億元李方艾美酒店失利有關。

如今「李方艾美酒店」進行公開標售，預計於明日開標，標售消息一出，再度引發業界熱議。

《地產詹哥老實說》EP251／別再亂看實價登錄！　5大錯誤用法當心「買貴賣便宜」

信義房屋更多相關新聞


 

關鍵字：台中健康產業飯店轉型媚登峰酒店收購

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

連大安區、竹北工程師都來桃園買房！專家曝3原因　怎麼挑一表看

去年9月央行打房後，房市降溫，靠著剛性需求支撐買盤。信義房屋桃二區協理許玲綾觀察，桃園中古屋房價從去年4季到現在，屋主有鬆動，降幅約10%。不過，預售屋市況仍好，因為看的是未來3~4年房市。 加上受惠於新竹、台北房價漲高，桃園近年來吸引不少人來置產，以2024年來說，人口淨成長2萬左右，高居全台人口淨流入的第一名。

13分鐘前

從淡水街頭藝人到擁3間房　香蕉買屋鎖財3心法

淡水街頭藝人香蕉（本名王俊傑），以表演Beatbox而聞名，進一步踏入演藝圈，成為《寶島神很大》主持人。而他短短6年內在淡水買入3間房，讓許多網友豎起大拇指按讚。香蕉說，這麼多年來他拚命省、拚命賺，扛起一家經濟重擔，終於能對得起在天上的爸爸，也能給媽媽及老婆美好的未來。

1小時前

買房燒光存款　婆婆暖送「20萬家具」人妻臉綠！網勸別收：在立威

買房是一件大事，在下手前必須審慎考慮各方條件才能出手，一名人妻表示，好不容易存了一筆錢，終於跟老公一起買房了，存款也因此被掏空，打算慢慢存錢買喜歡的家具，沒想到婆婆已經替他們準備好入厝禮，價值約20萬的二手實木家具，她感到焦慮，因為風格不是她喜歡的，但又不想辜負婆婆的好意。

1小時前

台南首批社宅4000人申請中籤率4.4%　在地：根本抽不中

台南首批社宅開放申請，「宜居成功」、「宜居仁愛」分別提供103、75戶招租，16日申請截止，根據台南都發局統計，已有約4000件完成送件，中籤率僅4.4%，民眾大嘆「根本抽不到」。信義房屋專家表示，社宅供給仍遠低於需求，對區域租金影響不大。

1小時前

新屋主撿到寶！　孫道存遺孀台中豪宅「8年賠800萬賣」　

已故的前太電董事長孫道存曾欠稅上億元破產，卻仍與嫩妻過著奢華生活，引起外界質疑，就在孫道存病逝後，孫道存遺孀小嬌妻吳逸萍（原名吳逸玲）賠本價出售台中豪宅「由鉅大恆」，以帳面賠售841萬元、總價8000萬元，成功讓新屋主撿到寶。

2小時前

一堆旅店在用！浴室「裝1物」省錢又美觀　她打開卻後悔了：超噁

一名女網友之前買了飯店都會裝的「壁掛洗髮乳容器」，想說省錢又美觀，怎料她最近要補充沐浴乳時，赫然發現內部的按壓彈簧全生鏽，根本超噁心，衝擊的她也不禁直呼，「下次去飯店再看到這種都會怕了。」

2小時前

年薪100萬！他存夠頭期款「擔心買房太硬」　網見1細節：再存一下

這樣的年薪和條件，買房會不會太硬？近日有網友發文表示，他看中了一間1150萬、沒有車位的房子，他的年薪100萬元，且已存到230萬元的頭期款，像他這樣的條件，買這間房會不會壓力太大呢？貼文曝光後，引起網友討論。

3小時前

茂德進軍台南首案動土　北區公辦都更案單價站6字頭

台南市透過公辦都更模式，積極無償取得社會住宅，北區公辦都更案2022年由中德建設取得最優申請人，基地共規劃3棟，1棟為軍宅、1棟為社宅「東興宜居」、1棟為可銷售住宅「成大之森」，該案329檔期公開，已銷售近百戶，成交價衝6字頭。

4小時前

房東請辭！　高雄補教戰區2大補習班開價1億求售

農16、站前商圈是高雄最熱鬧的補教戰區，區內補教業者眾多，近期出現2家知名補習班的房東打包求售，均開出約1億元價格。專家分析，帶租約出售可吸引重視投報的包租公。

5小時前

北市地政局稽查329案場　2案違規事項曝

臺北市地政局針對329檔期9建案稽查，有2案違規，分別是因為契約審閱期未依規定給足5日、未製作不動產說明書。局長王瑞雲提醒：「購買預售屋，別忘了用手機打開臺北地政『Hi Landy』，透過拍照、口說方式，看懂契約爭議條文，問懂規定，保障自身權益，簽約更安心。」

6小時前

宜蘭落石砸車1亡1重傷！　目擊者驚喊：石頭比車還大

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

新屋主撿到寶！　孫道存遺孀台中..

大園「敏盛醫院」3億打包賣　前..

2月才成立的小建商出動1.2億..

大咖中醫出手！　2.4億買下八..

光陽內鬥原因曝光！　竟與171..

「號稱要排3小時」　話題品牌進..

見「大安區預售屋」均價嚇壞！專..

千萬預售屋提早4年交屋　單親媽..

房東請辭！　高雄補教戰區2大補..

浴室「裝旅店同款」省錢又美觀　..

ETtoday房產雲

最新新聞more

連大安區、竹北工程師都來桃園買..

從淡水街頭藝人到擁3間房　香蕉..

買房燒光存款　婆婆暖送「20萬..

台南首批社宅4000人申請中籤..

新屋主撿到寶！　孫道存遺孀台中..

浴室「裝旅店同款」省錢又美觀　..

他擔心買房太硬　網見1細節：再..

茂德進軍台南首案動土　北區公辦..

房東請辭！　高雄補教戰區2大補..

北市地政局稽查329案場　2案..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366