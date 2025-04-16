皇家季節酒店中港店卸招　開缺「誠徵鋼琴師」？

▲皇家季節酒店招牌近期卸下，換上長春藤預防醫學健康管理的布條。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

2021年原李方集團持有的「皇家季節酒店台中中港館」以5.88億元售出給媚登峰集團，時隔4年，皇家季節酒店招牌近期卸下，換上長春藤預防醫學健康管理的布條，目前正在整修中。信義房屋專家認為，健康產業將會是未來趨勢。

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2021年李方集團求售的皇家季節酒店台中中港館，最終以5.88 億元售出，該物件共有 107 間房間，建坪約2559.6坪，地坪約242坪，總樓13樓，成為當年度前3名高價交易。

而買方美體企業媚登峰，當時就不少人推測將從從飯店轉型為美容纖體會館使用。而就在收購後，該物件經過半年時間，大多在整修，直至近期才掛上媚登峰關係企業、長春藤預防醫學健康管理的布條。

▲實際查找104人力銀行，除了招募員工外，也意外揭露要招募「鋼琴師」。（圖／記者陳筱惠翻攝）

實際查找104人力銀行，除了招募員工外，也意外揭露要招募「鋼琴師」，相當有趣的職業，據了解，長春藤預防醫學健康管理主要經營體重控制、預防醫學、健康管理、旅遊醫療、有機、餐飲等事業領域，提供深度健康檢查、健康諮詢等。

信義房屋公益忠明店副店長曾志凱分析：「該區段座落西區、北區等昔日富人區，住戶年齡層也相當注重養生、健康，飯店轉型為健康產業，確實可以創造出新的商機，加上過去媚登峰幾乎是以低於行情取得整棟物件，未來台灣大道上還有捷運藍線議題，此時登場相當抓準時機。」

▲「李方艾美酒店」進行公開標售，預計於明日開標，標售消息一出，再度引發業界熱議。（圖／資料照）

至於原屋主李方集團受到疫情影響，不段變賣旗下持有物件，皇家季節酒店台中中港館從2019年4月時開出12億元求售，但到2019年年底就一口氣降了4億元，但8億元的開價，還是不符合市場的期待，該物件最終再降價2億才順利售出，推估仍是與投資金額高達80億元李方艾美酒店失利有關。

如今「李方艾美酒店」進行公開標售，預計於明日開標，標售消息一出，再度引發業界熱議。

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