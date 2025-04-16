大咖中醫出手！　2.4億買下八德整棟銀行

▲桃園八德渣打銀行整棟以2.4億元交易，經查買方大有來頭。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

桃園八德渣打銀行整棟以2.4億元交易，經查買方大有來頭，也頗具地緣性。買方與「風澤中醫」有關，該集團全台坐擁38間診所，並以桃園作為大本營。專家分析，該物件地段佳，門口就是正在興建的捷運綠線，本次以2.4億元交易不貴，符合行情。

《地產詹哥老實說》EP251／別再亂看實價登錄！ 5大錯誤用法當心「買貴賣便宜」

桃園八德「渣打銀行八德分行」整棟以約2.4億元交易，總面積共約1221坪，土地則移轉約174坪，包含住宅區與商業區，平均單價約138萬元。

經查謄本，買方為欣嘉仁公司，負責人陳冠仁應就是中醫名醫，也是「風澤中醫」的創辦人，該中醫集團大有來頭，主要據點在桃園一帶，據官網資訊全台共有38家診所，規模龐大。

渣打銀行八德分行目前還在營業中，記者致電風澤中醫，尚未取得回應。

▲桃園八德渣打銀行房地交易小檔案。（表／記者項瀚攝）

東森房屋中壢中美加盟店長廖壽業表示：「該建物位於介壽路二段，屬於八德區最早開發的大湳商圈，點位不錯，門口就是正在興建的捷運綠線站點，加上該建物周圍都是透天建物，頗具開發效益。」

顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯表示：「八德區主要幹道旁多以透天店面、住宅、住辦混合大樓為主，純辦產品較為稀少，觀察區域屋齡20年以上中古華廈、住辦成交單價落在20~25萬元，而本次渣打銀行整棟以每坪20萬元成交符合行情。」

此外，邱鼎峯表示：「該建案屋齡雖然只有28年，但未來還是有開發改建效益，推測買方短期搬遷期收取租金，並試著整合鄰地，擴大基地當然最好，但若談不成，單獨自用也沒問題，進可攻退可守。」

邱鼎峯觀察：「近年風澤中醫集團一步步發展成連鎖醫療品牌，且導入營運總部的概念代替各分點獨立管理，因此判斷本次交易取得該建物，應有作為大桃園營運總部的概念，或新診所及營運總部整合。」

《地產詹哥老實說》EP251／別再亂看實價登錄！ 5大錯誤用法當心「買貴賣便宜」