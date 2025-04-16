北市地政局稽查329案場　2案違規事項曝





▲臺北市地政局針對329檔期9建案稽查，有2案違規。（圖／臺北市地政局提供）

記者項瀚／台北報導

臺北市地政局針對329檔期9建案稽查，有2案違規，分別是因為契約審閱期未依規定給足5日、未製作不動產說明書。局長王瑞雲提醒：「購買預售屋，別忘了用手機打開臺北地政『Hi Landy』，透過拍照、口說方式，看懂契約爭議條文，問懂規定，保障自身權益，簽約更安心。」

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針對329檔期，臺北市地政局主動聯合財政部臺北國稅局、法務局消費者保護官及建築管理工程處等單位，於3月28日至4月1日，連3天展開預售屋銷售建案聯合稽查。

本次查核9個建案，「毅聯WIN」、「潮中山」、「沅陞青芷」、「中研硯」、「和暘夏灣」、「松玥學」、「長虹MVP」、「連雲雲恆」及「大安ONE」。

稽核項目包括，銷售資訊及契約是否於銷售前申報備查、紅單及契約內容是否符合規範和是否違規轉售、執行業務是否涉不動產炒作行為、預售屋實價登錄資訊是否按規定申報，以及不動產經紀業營運、廣告、建照核發情形、樣品屋（接待中心）等是否合乎法令規定等等。

其中，有2建案未全數過關，中1建案契約審閱期未依規定給足5日，1建案未製作不動產說明書，地政局將依法查處，並輔導強化業者自律，保障消費者權益。

房市專家何世昌表示：「這2項違規項目，大多是因為時間較為倉促的疏忽，也能即時改善，以過去來看，比較嚴重的事交屋款沒有保留到5%，或是接待中心還沒拿到執照後就開始營業。」

臺北市地政局長王瑞雲呼籲：「買方要覺察，賣方要自律。」她提醒消費者：「購買預售屋，別忘了用手機打開臺北地政『Hi Landy』，透過拍照、口說方式，看懂契約爭議條文，問懂規定，保障自身權益，簽約更安心。」

此外，她也特別呼籲業者：「銷售方的任務不只是將紅單、契約送到地政局備查，更需在實務執行上自我警惕，除了要確實使用完成備查符合規定的紅單、契約，每一次帶看、說明過程，也都是法律責任的一環，共同維護預售屋交易秩序，落實社會責任。」

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