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最強百貨軸線崛起　「和築豐彩」祭低首付自住客搶預約

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲高雄人萬眾期待的富邦凹子底開發案，近期瘋狂趕工進度超前，「和築豐彩」位於北高最強百貨軸線，附近就是義享天地、富邦BOT案。（圖／業者提供）

記者張雅雲／高雄報導

高雄人萬眾期待的富邦凹子底開發案，近期瘋狂趕工進度超前，周邊房市再度引起矚目，「和築豐彩」位於高雄最強百貨軸線，附近就是富邦BOT、義享天地、漢神，並鄰近輕軌、捷運站，地段便利性無可比擬，主打低首付，大幅降低購屋門檻，不少自住客搶先預約。

富邦BOT案位於高雄農16，基地就在大順路上，規劃複合式商辦、商場，打造北高雄最高大樓，不少在地人都相當期待開幕，沿線串聯出高雄最強百貨軸線。「和築豐彩」位於三民區鼎山街，鄰近北高最精華的大順路，沿線有義享天地，還有最具討論度的富邦BOT案、同時高雄第3家漢神百貨也將進駐該大樓，預計2028年開幕。

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不遠就是漢神巨蛋購物廣場，雙漢神加上有環狀輕軌灣仔內站、捷運黃線預定站設立，雙捷運優勢讓交通便利性無可比擬。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲雙漢神加上有環狀輕軌灣仔內站、捷運黃線預定站設立，雙捷運優勢讓交通便利性無可比擬。（圖／業者提供）

隨高雄人對捷運的依賴性日漸加深，根據高雄捷運最新統計，捷運紅橘線4月的日均運量已經達19萬1552人次，即將突破20萬人次大關。「和築豐彩」專案經理蔡政成表示，比照台北捷運宅發展模式，雙捷運讓該區段擁有高度發展潛力。

蔡政成分析，除了生活、交通機能發達，大順路還有好市多等大賣場，沿博愛路可達高雄新車站，受惠近年多項建設、開發帶動，大量買家湧入，快速躍升為自住客首選區域，吸引眾多指標建案搶進，且銷售速度都不慢。不過市中心素地稀缺，未來供給量將受到限制。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲全案推出低首付早鳥優惠，降低購屋門檻，讓首購有機會「輕鬆入住市中心」。（圖／業者提供）

區域具備建設加速等利多，話題性十足，蔡政成透露，和築建設「和築豐彩」鎖定追求舒適居住環境的自住族群，全案規劃24~38坪、2~3房，結構融入Alfa Safe耐震系統工法，單層梯戶比單純，室內通風、採光佳，打造會呼吸的家，大幅提升居住舒適度。

全案推出低首付早鳥優惠，降低購屋門檻，讓首購有機會「輕鬆入住市中心」，憑其優越地段、制震規格與親民價格強勢登場，成為近期最受矚目的高CP值代表，潛銷期間就吸引不少自住客搶預約。

【 和築豐彩｜捷運×輕軌×制震宅 】
預約專線：(07)397-1668
接待中心：高雄市民族一路200號
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關鍵字：高雄富邦凹子底和築豐彩捷運首購市中心低自備

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