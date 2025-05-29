嘆40年來最嚴峻手段　隆大陳武聰：再限貸要「趴下來」

▲隆大營建今（29）日舉行股東會，去年營收62.51億元，年增43%，創歷年營收新高，會中決議發放現金股利3元，也是5年來新高。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

「房市要好也好不了多少，再限（貸）下去，有很多建設公司會趴下來（倒下）。」隆大營建29日舉行股東會，去年營收62.51億元，年增43%，創歷年營收新高，會中決議發放現金股利3元，也是5年來新高。董事長陳武聰受訪時認為，現在是他從業40多年最嚴峻的時刻。

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陳武聰表示，近年房市面臨諸多挑戰，銀行貸款成為影響市場買氣的核心因素，現在貸款難度高，即便買家有意願，交易也常常因為貸款問題而告吹。特別是想賣掉舊屋換新屋的換屋族，常因資金周轉問題卡關，影響整體市場買氣。

▲今年主要入帳來源為「鳳凰萃」等，目前穩定去化中。（圖／記者張雅雲攝）

接下來的房市，若當前政策環境未見改善，市場買氣可能持續低迷。陳武聰說：「房市要好也好不了多少，再限（貸）下去，有很多建設公司會趴下來（倒下）。」

陳武聰直言，已購客多為剛性需求的自住客，當然贊成打房、打炒作，但是政府對打房的嚴厲的動作，是他從業40多年來首見，現在連建商的分戶貸款都很難貸，堪稱是房市最嚴峻的時刻，預計未來將減少土地購置、開工案量都會保守經營，政府應審慎評估當前政策對整體經濟的影響，避免過度打壓房市，確保產業鏈的穩定發展。

隆大2024年營收創歷史新高，達62.51億元，相較2023年的43.66億元，年增43.17%，而去年每股稅後純益3.9元，比2023年的3.69元，年增5.69%，隆大營建總經理陳又齊表示，營收創高主要是出售桃園土地入帳15億元，也因為出售土地導致毛利率下滑，每股稅後純益微幅成長。

年度 營收 (億) 每股稅後純益 (元) 股利 (元) 2024 62.51 3.90 3.00 2023 43.65 3.69 2.20 2022 47.13 4.13 2.10 2021 47.40 2.73 2.00 2020 34.09 2.07 1.80

▲隆大近年營收、股利。（ETtoday製表）

陳又齊指出，2024入帳個案以「鳳凰冠」、「鳳凰頌」、「鳳凰Villa」、「鳳凰天畝」為主，至於今年主要入帳來源為「鳳凰天畝Ⅲ」、「鳳凰天畝V」、「鳳凰Villa」、「鳳凰信義」、「鳳凰萃」、「鳳凰橋科ONE」，目前穩定去化中。

今年預計推出1案，6月15日即將開賣的「鳳凰悦」，也將在今年完工，合計線上總銷金額約110億元，視銷售狀況逐年入帳。

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