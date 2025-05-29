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191億案量蓄勢待發　順天林丙申：市況「捏驚死、放驚飛」

▲▼ 順天股東會 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲順天總經理林丙申（右1）股東會後提及未來房市認為市況「捏驚死、放驚飛」，現在應蹲馬步、做好準備。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／綜合報導

順天建設（5525）今（29）日召開股東會，全面改選董事，原董事長柯興樹獲選連任，2024年度營收27.86億元，年減37.1%，EPS（每股純益）則來到2.06元，會中承認並通過每股配發現金股利0.8元、股票股利0.7元，合計股利1.5元。總經理林丙申股東會後提及未來房市認為市況「捏驚死、放驚飛」，現在應蹲馬步、做好準備。

《地產詹哥老實說》EP258／房市「價撐量縮」　內行祭亂世買房生存指南：避免套在高點

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順天建設2024年營業收入27.86億元，年減37.1%、營業毛利7.63億元，年減36.8%；合併每股盈餘為2.06元，合計發放股利1.5元，2025有望完工入帳的個案有單元三「ONE 33」、太平「順天緮華」，法人估跨年度入帳營收有望達50億元。

觀察2025年順天推案，主力落在台中市13期重劃區、南屯「Mr.L」總銷120億元，經查實價登錄該案銷售近6成，成為中台灣預售屋量價表現前半段的個案，另一案則是北市信義區兒福A1都更案，總銷71億元，目前正在行政程序中，有望年底取得建照動工。

▲▼ 順天「MR.L」坐享文心秀泰商場第一排 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲觀察2025年順天推案，主力落在台中市13期重劃區、南屯「Mr.L」總銷120億元。（圖／記者陳筱惠攝）

順天建設總經理林丙申指出：「政策收緊、關稅戰、匯率升，觀望心態濃厚來客下滑已是市場共識，房市呈現『捏驚死、放驚飛』的情況，不能管得太緊了，又怕房市發展過熱，而有經驗值的開發商，歷經過1997亞洲金融風暴、2008年金融海嘯、2020年的covid，可以看到歷史景氣低迷，後續反彈，只有準備好、蹲好馬步的開發商才能夠具備市場抗震力。」

面對不同土地的配置，林丙申說未來在黃金地段的土地推案策略，因營建成本居高不下，勢必造成高單價，為了總價考量將朝向2~3房產品，以縮小坪數因應。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

面對未來走勢，林丙申不予預測，但以順天建設策略目標前景，他認為：「ＡＩ趨勢帶起產業輪動的趨勢會越來越明顯，不論是深度還是廣度，都將有長遠的影響，包含門禁管理、資訊管理等軟、硬體設備，都將因人力缺乏而崛起。」

《地產詹哥老實說》EP258／房市「價撐量縮」　內行祭亂世買房生存指南：避免套在高點

關鍵字：順天建設總經理房市營收AI

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