台積電帶動朴子租金2年漲5成　在地盼：社宅平抑行情

▲嘉義縣社宅「朴子安居」位於縣治特區，預計2029年完工，打造朴子首棟社宅。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台積電在嘉科開出技術員職缺，平均年薪70萬元以上，帶動周邊房價、租金應聲起漲。國家住都中心表示，嘉義縣社宅「朴子安居」，15日動土，預計2029年完工，打造朴子首棟社宅，專家分析，該區2房租金約1.5萬元，在地人期待社宅完工後，可降低租金行情。

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台積電最新設廠的嘉義科學園區，周邊最主要的2大行政區就是太保與朴子，朴子也是目前嘉義話題最多的區段之一，最熱鬧的區域就在縣治特區，離嘉科、高鐵站、全台最大戶外美式Outlet「華泰名品城」第2間分店都不遠，帶動區域購屋信心，房價、租金雙漲。

國家住宅及都市更新中心表示，社宅「朴子安居」位於嘉義縣朴子市祥和一路西段與朴子五路口，並鄰近長庚醫院、長庚科技大學嘉義校區、嘉義棒球場、故宮南院等，共375戶住宅單元，15日動土，預計2029年2月完工，不少在地人相當期待。

▲嘉義縣社宅「朴子安居」位於縣治特區，15日動土，規劃375戶。（圖／國家住都中心提供）

嘉義縣興建中社宅，包括「友忠好室」、「博愛安居」，均位於嘉義市，另一社宅「福樂安居」，位於民雄鄉，加上最新動土的「朴子安居」，目前社宅一共有4案。

有巢氏房屋嘉義縣府祥和加盟店東劉秀奉表示，「朴子安居」位於縣治特區，該區因靠近嘉義縣政府，長期為區域房市核心，近期受台積電設廠影響，租屋與購屋需求激增，房價與租金在近2年翻漲至少5成。

名稱 位置 總戶數 預計完工年份 友忠好室 嘉義市 114戶 2026年 博愛安居 嘉義市 206戶 2026年 福樂安居 民雄鄉 630戶 2028年 朴子安居 朴子鄉 375戶 2029年

▲嘉義縣興建中社宅。資料來源：住都中心。（ETtoday製表）

該區屋齡多為15~20年，透天總價約2000萬元上下，大樓單價約20~25萬元，早期該區有不少大學加上臨近長庚醫院，過去以學生與護理師為主要租客，租賃市場以套房為主，月租金約6000~8000元，近年因台積電帶動下游產業鏈進駐，租屋需求旺盛，房源供給相對不足。

劉秀奉表示，該區新大樓1房1廳租金已達1.5萬元，新舊屋租金落差顯著，目前社會住宅正在興建，預計完工後將提供更平價的租屋選擇，可望降低區域租金行情。

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