建商覬覦台中七期土地搶紅眼　半年交易逾134億元

▲台中秋紅谷生態公園（圖／記者黃克翔攝）



記者黃靖惠／綜合報導

建商狂獵地存貨，今年上半年台中七期土地交易達6300多坪、金額逾134億元，不乏可見知名建商寶輝、聯聚、豐邑、興富發等，紛紛搶進押寶，且首重鄰近大型綠地指標購地，如夏綠地公園、秋紅谷公園、台中歌劇院等大型景觀、綠地，外界預估未來七期新案價格，每坪可能從6字頭起跳。

今年上半年豐邑建設用總價66.5億元，買下市政路、河南路口的2493坪土地，是上半年最大筆土地交易，另外寶輝建設也用總價8.4億元，購入台中歌劇院旁、惠民路永新停車場土地，面積約520坪。

不僅如此，南側惠文路、大墩11街口的湖水岸汽車旅館，約1106坪土地，同樣吸引多家建商爭相出價，最後由某企業大亨搶下，總價約15億元，未來預計開發豪宅產品。

建商購地仍首重鄰近大型綠地地標，未來產品的價格支撐力道相對較強，以最近1年總價超過6000萬元豪宅，成交單價最高前10位中的大陸「宝格」、寶輝「秋紅谷」及「花園廣場」3個社區，全部都緊鄰夏綠地公園、秋紅谷公園、臺中歌劇院等大型綠地，除建商品牌與景觀加乘，成為地段保證、價格保證。

敦璟開發不動產仲介經理蔡鴻霖分析，豪宅建商為經營品牌地位，在七期精華區域購地推案，具有相當主權宣示作用，也代表對未來2~3年對七期房市信心；且趁著地主價格軟化時取得原料，產品設計、塑造空間大，將更具有市場競爭性。